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「藍色的夢」作曲曾仲影百歲辭世 文化部呈總統褒揚

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
第31屆傳藝金曲獎出版類特別獎得主曾仲影。圖／國立傳統藝術中心提供
第31屆傳藝金曲獎出版類特別獎得主曾仲影。圖／國立傳統藝術中心提供

2020年第31屆傳藝金曲獎出版類特別獎得主曾仲影老師於昨日晚間因病辭世，享壽100歲。文化部李永得日前剛前往探視曾仲影老師，聽聞辭世訊息，更感不捨。李永得表示，曾仲影老師一生創作不懈，作品見證台灣音樂史發展脈絡，影響台灣文化深遠，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，曾仲影老師一生創作逾600首樂曲，橫跨戲劇、電影、流行音樂，1950年代起陸續為上百部的電影譜寫配樂、上千集電視歌仔戲配樂、編曲等，結合歌仔戲、黃梅調電影、民謠、戲曲及流行音樂的種種創作。除了歌舞劇、戲曲、影視配樂等，曾仲影也創作〈藍色的夢〉、〈一顆流星〉等傳唱大街小巷的流行歌曲，為台灣音樂史留下豐富的資產。

2019年，已近百歲高齡的曾仲影老師將樂譜手稿、配樂劇本等珍貴資料捐贈給傳藝中心台灣音樂館，未來傳藝中心將透過不同形式的展示、推廣，讓這些精彩的台灣樂章傳唱不息。

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