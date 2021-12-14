寫作教室／人際關係、自我成長、社會關懷 國寫主題經驗再整理

綜觀歷年來國寫的主題，除了思考論辯外，不外乎人際關係(親情、友情)、自我成長(逆境、夢想、回憶)、社會關懷(不平等、弱勢、文化差異)，希望透過以上主題讓參與者進行生命反思，而寫作手法上，常以敘事為核心，搭配抒情、說明、議論等手法。

創作時，多數人常會遇到的狀況有：題目核心概念與過往題型極為相似，仍會苦惱於經驗素材上的揀擇。故若能夠在應試前，將過往書寫過的題目與作文，做主題、素材、特殊經驗的整理，製作出屬於自己的寫作資料庫，在面臨看似日漸多變的試題時，必能快速且準確地抓住其核心，摘出切題的例子來。

以下表摘錄原文的部分文句為例。

表格的內容是對原文各段的素材整理、延伸、聯想與註記。同樣的素材稍加修改，可以轉往自我成長的方向去發揮，亦可以從親情的角度去談人生與人際的感思。每當整理好一篇文章，建議可以試著將其放入到歷屆試題中，思考看看該素材可以再做出怎樣的衍伸與改變。