好讀周報／運用視障女性敏銳觸覺 發現乳癌數量多30%

世衛指出，全球各國女性在青春期後的任何年齡都可能罹患乳癌，但年紀越大，發病率越高。霍夫曼創辦的「發現之手」組織，訓練失明女性透過敏銳觸覺，摸出直徑0.5到0.8公分的腫塊。霍夫曼說，艾森大學附設醫院的臨床試驗結果顯示，醫學觸覺檢查員發現的變質乳房組織比醫師檢測發現的數量多30%，而在腫塊尺寸方面，醫學觸覺檢查員找到的腫塊尺寸約比醫師發現的腫塊小一半。

霍夫曼表示，發現之手在德國、奧地利、印度、尼泊爾、哥倫比亞和墨西哥訓練失明女性，強化她們的觸覺，在早期階段發現乳房腫塊。胸部腫塊很可能是乳癌的早期徵兆，及早發現並接受治療是搶救患者性命的關鍵。

胸部觸診由接受過專業訓練的女性醫學觸覺檢查員進行，療程約30分鐘到50分鐘，病患會在放鬆且舒適的環境下接受檢查。檢查員會用指尖按壓探索女性的胸部和腋下，並透過黏在患者腋下、雙峰上下與中間的共五條盲文膠帶，告知醫師腫塊的確切位置。檢查員發現腫塊後，不會直接告知患者，而是轉告婦科醫師，交由醫師做後續診斷與治療。

在德國漢堡協助乳房觸覺檢查的皮婭‧海默林21歲時因為青光眼而喪失視力，因緣際會得知「發現之手」並接受訓練，她不在乎正統醫療機構對於醫學觸覺檢查員的評價，僅表示能為乳癌防治盡一份心力，讓她開心且自豪。