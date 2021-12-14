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好讀周報／運用視障女性敏銳觸覺 發現乳癌數量多30%

聯合報 / 文／陳韻涵
世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球去年有230萬名女性確診罹患乳癌，其中68.8萬人病逝，女性罹患乳癌的人數去年首度超過肺癌。圖／本報資料照片
世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球去年有230萬名女性確診罹患乳癌，其中68.8萬人病逝，女性罹患乳癌的人數去年首度超過肺癌。圖／本報資料照片

新聞故事：世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球去年有230萬名女性確診罹患乳癌，其中68.8萬人病逝，女性罹患乳癌的人數去年首度超過肺癌，成為最常見的婦科癌症和癌逝的第五大病因。德國婦科醫師霍夫曼（Frank Hoffmann）最早提出訓練視障女性用指尖觸診，檢查女性乳房是否存在腫瘤的實證醫學方法，及早發現並治療是救命關鍵。

世衛指出，全球各國女性在青春期後的任何年齡都可能罹患乳癌，但年紀越大，發病率越高。霍夫曼創辦的「發現之手」組織，訓練失明女性透過敏銳觸覺，摸出直徑0.5到0.8公分的腫塊。霍夫曼說，艾森大學附設醫院的臨床試驗結果顯示，醫學觸覺檢查員發現的變質乳房組織比醫師檢測發現的數量多30%，而在腫塊尺寸方面，醫學觸覺檢查員找到的腫塊尺寸約比醫師發現的腫塊小一半。

霍夫曼表示，發現之手在德國、奧地利、印度、尼泊爾、哥倫比亞和墨西哥訓練失明女性，強化她們的觸覺，在早期階段發現乳房腫塊。胸部腫塊很可能是乳癌的早期徵兆，及早發現並接受治療是搶救患者性命的關鍵。

胸部觸診由接受過專業訓練的女性醫學觸覺檢查員進行，療程約30分鐘到50分鐘，病患會在放鬆且舒適的環境下接受檢查。檢查員會用指尖按壓探索女性的胸部和腋下，並透過黏在患者腋下、雙峰上下與中間的共五條盲文膠帶，告知醫師腫塊的確切位置。檢查員發現腫塊後，不會直接告知患者，而是轉告婦科醫師，交由醫師做後續診斷與治療。

在德國漢堡協助乳房觸覺檢查的皮婭‧海默林21歲時因為青光眼而喪失視力，因緣際會得知「發現之手」並接受訓練，她不在乎正統醫療機構對於醫學觸覺檢查員的評價，僅表示能為乳癌防治盡一份心力，讓她開心且自豪。

醫師 乳癌 患者

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