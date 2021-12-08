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竹東最美日式建築群蕭如松園區 明年將辦百年冥誕展覽
有竹東最美日式建築聚落的蕭如松藝術園區，明年將舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，縣府文化局正展開尋人啟事，希望找到著名台灣客家水彩畫家蕭如松的旅日兒子，能夠授權蕭如松的畫作，讓更多人認識這位台灣美術史重要的畫家，同時號召蕭如松的學生們回娘家。
文化局長李安妤表示，蕭如松老師對於竹東人來說是共同的回憶，因為不少竹東人都曾經被蕭老師教導過，蕭如松也留下許多令人印象深刻的畫作，尤其他的作品有印象、立體、野獸派等風格，還融合傳統東方書法的線條與筆觸，堪稱台灣最具代表性的水彩畫家之一。
文化局將蕭如松故居完整保留，並轉型為藝術園區，沒想到因此意外保存下來竹東最完整的日式建築聚落，成為竹東重要的文化資產，因此也決定在明年（2022年）舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，要號召學生們回娘家。
蕭如松藝術園區總監呂湘媚表示，文化局正展開尋人啟事，不只是要找到蕭如松的學生們，最重要的是找到蕭如松已將移民日本的兒子，希望能夠提供蕭老師的畫作版權，能夠完整將蕭如松的作品公開在世人面前。
不過蕭如松藝術園區不只有最美的日式建築聚落風景，同時還能夠品嘗到日式茶點，尤其遊客能夠坐在日式老房子裡吃著鰻魚飯、品茶，就宛如置身幽靜的日本鄉村，甚至還能看到有遊客穿著日本浴衣在充滿日式氛圍的木造建築、庭院拍照。
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