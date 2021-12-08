竹東最美日式建築群蕭如松園區 明年將辦百年冥誕展覽

有竹東最美日式建築聚落的蕭如松藝術園區，明年將舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，縣府文化局正展開尋人啟事，希望找到著名台灣客家水彩畫家蕭如松的旅日兒子，能夠授權蕭如松的畫作，讓更多人認識這位台灣美術史重要的畫家，同時號召蕭如松的學生們回娘家。

文化局長李安妤表示，蕭如松老師對於竹東人來說是共同的回憶，因為不少竹東人都曾經被蕭老師教導過，蕭如松也留下許多令人印象深刻的畫作，尤其他的作品有印象、立體、野獸派等風格，還融合傳統東方書法的線條與筆觸，堪稱台灣最具代表性的水彩畫家之一。

文化局將蕭如松故居完整保留，並轉型為藝術園區，沒想到因此意外保存下來竹東最完整的日式建築聚落，成為竹東重要的文化資產，因此也決定在明年（2022年）舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，要號召學生們回娘家。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚表示，文化局正展開尋人啟事，不只是要找到蕭如松的學生們，最重要的是找到蕭如松已將移民日本的兒子，希望能夠提供蕭老師的畫作版權，能夠完整將蕭如松的作品公開在世人面前。