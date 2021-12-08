快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東最美日式建築群蕭如松園區 明年將辦百年冥誕展覽

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
蕭如松園區內有間茶屋「四方青松」，提供滿滿日式口味的鰻魚飯。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松園區內有間茶屋「四方青松」，提供滿滿日式口味的鰻魚飯。記者巫鴻瑋／攝影

有竹東最美日式建築聚落的蕭如松藝術園區，明年將舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，縣府文化局正展開尋人啟事，希望找到著名台灣客家水彩畫家蕭如松的旅日兒子，能夠授權蕭如松的畫作，讓更多人認識這位台灣美術史重要的畫家，同時號召蕭如松的學生們回娘家。

文化局長李安妤表示，蕭如松老師對於竹東人來說是共同的回憶，因為不少竹東人都曾經被蕭老師教導過，蕭如松也留下許多令人印象深刻的畫作，尤其他的作品有印象、立體、野獸派等風格，還融合傳統東方書法的線條與筆觸，堪稱台灣最具代表性的水彩畫家之一。

文化局將蕭如松故居完整保留，並轉型為藝術園區，沒想到因此意外保存下來竹東最完整的日式建築聚落，成為竹東重要的文化資產，因此也決定在明年（2022年）舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，要號召學生們回娘家。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚表示，文化局正展開尋人啟事，不只是要找到蕭如松的學生們，最重要的是找到蕭如松已將移民日本的兒子，希望能夠提供蕭老師的畫作版權，能夠完整將蕭如松的作品公開在世人面前。

不過蕭如松藝術園區不只有最美的日式建築聚落風景，同時還能夠品嘗到日式茶點，尤其遊客能夠坐在日式老房子裡吃著鰻魚飯、品茶，就宛如置身幽靜的日本鄉村，甚至還能看到有遊客穿著日本浴衣在充滿日式氛圍的木造建築、庭院拍照。

蕭如松藝術園區因為有舊時日治時期的氛圍，因此吸引不少網紅穿著浴衣在木建築間穿梭、拍照。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松藝術園區因為有舊時日治時期的氛圍，因此吸引不少網紅穿著浴衣在木建築間穿梭、拍照。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松園區內有間茶屋「四方青松」，提供滿滿日式口味的鰻魚飯。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松園區內有間茶屋「四方青松」，提供滿滿日式口味的鰻魚飯。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松故居是竹東都市中難得的日式庭院，園區更是完整的日式建築聚落。記者巫鴻瑋／攝影
蕭如松故居是竹東都市中難得的日式庭院，園區更是完整的日式建築聚落。記者巫鴻瑋／攝影

日式建築 文化局 日本

延伸閱讀

草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

白晝之夜無具體規畫預算遭暫擱 議員批拿到尚方寶劍

邁入第16個年頭 竹東客家粄圓節周六登場

黃鴻升38歲冥誕 童年私照曝、星友揭點滴網哭爆

相關新聞

紐時賞析／肉毒桿菌素的藝術

Last spring, Botox rolled out a series of ads directed by fi...

紐時賞析／霍姆斯案 讓媒體不再一味吹捧矽谷

At the height of her acclaim in 2015, Elizabeth Holmes, the ...

竹東最美日式建築群蕭如松園區 明年將辦百年冥誕展覽

有竹東最美日式建築聚落的蕭如松藝術園區，明年將舉辦蕭如松百年冥誕紀念展覽，縣府文化局正展開尋人啟事，希望找到著名台灣客家...

走進經典童話書的場景 信誼親子館歡迎親子來探索

國內疫情趨緩，親子活動增多。備受親子喜愛的信誼「小太陽親子館」從六本備受美國公共圖書館推崇、獲獎無數的經典圖畫書，如《母...

【化學英文】酸鹼性、pH 值、胃食道逆流 英文怎麼說？

希小編前幾天在便利商店買了一顆酸酸的橘子，突然回想起國中理化課學到的酸鹼值（pH 值），我們都可以用中文輕鬆表達某物是酸性、鹼性，或是說某物的 pH 值是多少，但英文又如何表達呢？今天就和小編一起學學這些實用的英文吧！

【商用英文】advertisement、advertising 不都是廣告差在哪呢？

大家有注意過自己一天會接觸到多少廣告呢？現在廣告幾乎無所不在，走在路上、搭捷運、滑手機、看電視時都免不了看到廣告，這樣算下來一天可能就看到了 100 則以上的廣告，是不是很驚人呢？今天小編就要來介紹一下，無所不在的廣告的英文該怎麼說，一起來學習吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。