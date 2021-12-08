走進經典童話書的場景 信誼親子館歡迎親子來探索

國內疫情趨緩，親子活動增多。備受親子喜愛的信誼「小太陽親子館」從六本備受美國公共圖書館推崇、獲獎無數的經典圖畫書，如《母雞蘿絲去散步》、《晚安猩猩》、《阿利的紅斗篷》等設計出互動遊戲場，將繪本角色、故事、場景融入互動情境，歡迎親子一起來玩出閱讀力。

在《母雞蘿絲去散步》的情境中，院子、池塘、磨坊、籬笆、蜜蜂房都變成令人好奇的場景和遊戲站，孩子可以踩踩跳跳步道、搬搬麵粉、找找狐狸躲在哪裡、聽聽蜜蜂的嗡嗡聲；《晚安猩猩》裡每一隻動物分別住在不同的籠子裡，小朋友可以幫忙找到顏色和形狀配對的鑰匙，把門打開，讓動物出來一起玩。

再走進《愛音樂的馬可》情境中，小朋友可以玩高高低低的水管，發出不同的聲音；《阿利的紅斗篷》中，孩子透過大型編織板和動物釘板，可以幫阿利做一件新斗篷。《賣帽子》情境中，可以把一疊疊的帽子頂在頭上，小朋友可以練習抓握和平衡，挑戰看看誰疊得最高。

信誼指出，每一組教具和遊戲，都是信誼專業團隊從一至六歲孩童動作發展、語文、認知，到社交、溝通設計成的互動遊戲。透過感官、肢體動作、操作的主動參與，不只深化對圖畫書的理解，也無形中培養了孩子在各個發展領域的能力。

信誼基金會董事長張杏如表示，這些經典圖畫書都是全世界無數孩子一讀再讀的經典，透過角色、故事和場域，設計成遊戲，不只深化孩子對圖畫書的理解，也會在遊戲過後，進一步引發孩子對圖書閱讀的興趣。延伸的遊戲設計更以不同的面貌，啟發孩子各領域的發展。