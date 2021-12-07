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千名教授獲選全球2％頂尖科學家 台清交成強占4成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
美國史丹佛大學團隊發布全球前2％頂尖科學家榜單，台、清、交、成獲選人數占全國獲選人數的4成。圖／本報資料照片、讀者提供
美國史丹佛大學團隊發布全球前2％頂尖科學家榜單，台、清、交、成獲選人數占全國獲選人數的4成。圖／本報資料照片、讀者提供

美國史丹佛大學團隊發布全球前2％頂尖科學家榜單，「終身科學影響力排行榜（1960～2020）」中有1244名台灣學者上榜，排全球第19；「2020年度科學影響力排行榜」中有1120個台灣學者上榜，排全球第20。

史丹佛大學團隊以Scopus資料庫為依據，基於引用次數、H因數、HM因數等綜合指標，根據其生涯影響力和年度影響力，從近800萬名科學家中遴選出世界排名前2％的科學家，並公告「終身科學影響力排行榜」、「2020年度科學影響力排行榜」兩大榜。

其中，在2020年度科學影響力榜上，台灣大學有164名教師入選，其次為成功大學101人、陽明交大76人、清華大學73人，上述加總起來約占全國入選人數的4成。第五名為台灣科技大學，共45名教師入選。

另外，科睿唯安也在今年11月17日發布全球被高引學者名單，70多國共6602人次的學者入選，其中3774人次來自特定科學領域、2828人次來自跨學科領域。

在這項榜單中，台灣有16名本土學者上榜，如台大化工系教授李篤中以跨領域研究成就入選，台大醫院癌醫分院院長楊志新以他在臨床醫學領域的成就獲選。

台大醫院 陽明交大 清華大學

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