【遊戲英文】很農、引戰怎麼說？遊戲人不可不知的行話！

你喜歡打電動嗎?想在國外論壇上跟全球玩家交流心得,但總是開不了口、看不懂別人打的英文用語嗎?別擔心,小編幫大家整理了實用的電玩詞彙,一起來看看吧!

這些字是什麼意思?

farm/farming

這個字原本當動詞為「耕種」。在電玩中,你很常會聽到人家說:「這個遊戲好農!」意思就是要一直重複作業以獲取特定寶物或點數。常見的搭配像是 gold farming(農錢)和 experiece/XP farming (農經驗值)。例如:

In Animal Crossing, you can farm bells, which are the in-game currency, by buying and selling turnips every week. (在《動物森友會》中,你可以透過每周買賣大頭菜來農遊戲中的貨幣--鈴錢。)

另外,grinding 則為「練等」。不同於 farming 只是為了刷寶,grinding 的這種重複作業會讓你提升技能或增強裝備。grind 一般的意思就是「磨碎;碾碎」,同樣也是一直重複進行的動作,形象是不是很鮮明呢?

camp/camping

這裡可不是指露營喔,而是「蹲點攻擊;守怪」,意思是守在同個地方,等待敵人或怪物經過,然後伺機攻擊,是個可以有效提升勝率與降低死亡率的方法。但這個技巧蠻有爭議的,很多玩家會覺得這麼做會破壞遊戲體驗。來看些例句:

Oh, come on! I got killed at the same spot again. There must be some guys camping here. (噢,拜託!我又死在同一個點了。一定有人在這邊守我。)

Although spawn-camping is not banned in Splatoon, it is considered poor sportsmanship by players. (雖然《漆彈大作戰》沒有禁止人守在敵方重生點,但玩家都認為這麼做很沒有運動家精神。)

註:spawn 在遊戲術語中為玩家的「大本營;重生點」喔!

rage-quit

rage 為「盛怒」之意,而 rage-quit 在遊戲中就叫做「憤怒中離、怒跳」,意思是玩到一半發現贏不了就生氣地離開遊戲啦。例如:

That streamer rage-quit the match when he was livestreaming, and that’s why he got a lot of dislikes on the video. (那名實況主在直播時抓狂退出遊戲,這就是為什麼有很多人對影片按不喜歡。)

troll

接下來這個字很常見。如果遊戲中有人老是在雷,就會有人說:「別再戳了!」而「戳」這個字就源於英文的 troll,為「拖累隊伍」的意思。看個例子:

My teammate killed me three times—was he trying to troll me? (我隊友已經殺了我三次了--他是想戳我嗎?)

另外,在網路世界中,troll 為「愛故意激怒或挑釁別人的人」,簡言之就是引戰或釣魚的人啦。例如:

You: Those trolls really pissed me off! (你:那些引戰仔真的很煩欸!)

Your friend: Relax. Don’t feed the trolls, or you will give them the pleasure. (你朋友:冷靜。別再回他們了,不然只會讓他們稱心如意。)

超紅的遊戲種類怎麼說?

接下來,我們來看一下近幾年最紅的遊戲種類吧!

simulation game

首先是「模擬類遊戲」,像是前面提到的《動森》就屬社交模擬(social simulation)喔。我們來用動詞的 simulate(模擬)造個句子吧:

Nowadays, computers can simulate real world situations in order to solve problems. For example, we can use the technique to predict paths of typhoons or road conditions. (如今,電腦可以透過模擬真實世界的狀況來解決問題。例如,我們可以用該技術來預測颱風路徑或路況。)

AR game

AR 為 augmented reality 的縮寫,叫做「擴增實境」,會在現實生活中添加虛擬元素,著名的 AR 遊戲例如當年超紅的《精靈寶可夢GO》,以及任天堂最近推出的《瑪利歐家庭賽車場》。

另外,我們常常聽到的 VR 則是 virtual reality 的縮寫,中文叫做「虛擬實境」唷。玩家在玩這類型的遊戲會配戴 VR 眼鏡,強調的是沉浸式的體驗(immersive experience)喔!

interactive movie

interactive 為形容詞「互動(式)的」。互動式電影是近年來很紅的遊戲種類,可以讓玩家自行決定電影的結局、選擇自己想要進行的劇情支線,例如:

Detroit: Become Human is an open-ended interactive movie. Players need to control three androids and decide their fates. (《底特律:變人》是個開放結局的互動式電影。玩家要控制三部仿生人並決定他們的命運。)

idle game

idle 的意思為形容詞「懶惰的、閒置的」,因此 idle game 就是大家常在廣告上聽見的「放置型遊戲」啦XD 也算是個忙碌的遊戲好選擇呢。來用 idle 造個句子吧:

A: Why is he standing idle there? (為什麼他定在那邊不動啊?)

B: Oh, he is afk (away from keyboard) now. (噢,他現在不在電腦前啦。)

以上的遊戲術語和種類都學會了嗎?下次家人禁止你打電動時,你就可以理直氣壯地說:「我在學英文啦!」

