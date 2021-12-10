【遊戲英文】很農、引戰怎麼說？遊戲人不可不知的行話！

你喜歡打電動嗎？想在國外論壇上跟全球玩家交流心得，但總是開不了口、看不懂別人打的英文用語嗎？別擔心，小編幫大家整理了實用的電玩詞彙，一起來看看吧！

這些字是什麼意思？

farm/farming

這個字原本當動詞為「耕種」。在電玩中，你很常會聽到人家說：「這個遊戲好農！」意思就是要一直重複作業以獲取特定寶物或點數。常見的搭配像是 gold farming（農錢）和 experiece/XP farming （農經驗值）。例如：

In Animal Crossing, you can farm bells, which are the in-game currency, by buying and selling turnips every week. （在《動物森友會》中，你可以透過每周買賣大頭菜來農遊戲中的貨幣－－鈴錢。）

另外，grinding 則為「練等」。不同於 farming 只是為了刷寶，grinding 的這種重複作業會讓你提升技能或增強裝備。grind 一般的意思就是「磨碎；碾碎」，同樣也是一直重複進行的動作，形象是不是很鮮明呢？

camp/camping

這裡可不是指露營喔，而是「蹲點攻擊；守怪」，意思是守在同個地方，等待敵人或怪物經過，然後伺機攻擊，是個可以有效提升勝率與降低死亡率的方法。但這個技巧蠻有爭議的，很多玩家會覺得這麼做會破壞遊戲體驗。來看些例句：

Oh, come on! I got killed at the same spot again. There must be some guys camping here. （噢，拜託！我又死在同一個點了。一定有人在這邊守我。）

Although spawn-camping is not banned in Splatoon, it is considered poor sportsmanship by players. （雖然《漆彈大作戰》沒有禁止人守在敵方重生點，但玩家都認為這麼做很沒有運動家精神。）

註：spawn 在遊戲術語中為玩家的「大本營；重生點」喔！

rage-quit

rage 為「盛怒」之意，而 rage-quit 在遊戲中就叫做「憤怒中離、怒跳」，意思是玩到一半發現贏不了就生氣地離開遊戲啦。例如：

That streamer rage-quit the match when he was livestreaming, and that’s why he got a lot of dislikes on the video. （那名實況主在直播時抓狂退出遊戲，這就是為什麼有很多人對影片按不喜歡。）

troll

接下來這個字很常見。如果遊戲中有人老是在雷，就會有人說：「別再戳了！」而「戳」這個字就源於英文的 troll，為「拖累隊伍」的意思。看個例子：

My teammate killed me three times—was he trying to troll me? （我隊友已經殺了我三次了－－他是想戳我嗎？）

另外，在網路世界中，troll 為「愛故意激怒或挑釁別人的人」，簡言之就是引戰或釣魚的人啦。例如：

You: Those trolls really pissed me off! （你：那些引戰仔真的很煩欸！）

Your friend: Relax. Don’t feed the trolls, or you will give them the pleasure. （你朋友：冷靜。別再回他們了，不然只會讓他們稱心如意。）

超紅的遊戲種類怎麼說？

接下來，我們來看一下近幾年最紅的遊戲種類吧！

simulation game

首先是「模擬類遊戲」，像是前面提到的《動森》就屬社交模擬（social simulation）喔。我們來用動詞的 simulate（模擬）造個句子吧：

Nowadays, computers can simulate real world situations in order to solve problems. For example, we can use the technique to predict paths of typhoons or road conditions. （如今，電腦可以透過模擬真實世界的狀況來解決問題。例如，我們可以用該技術來預測颱風路徑或路況。）

AR game

AR 為 augmented reality 的縮寫，叫做「擴增實境」，會在現實生活中添加虛擬元素，著名的 AR 遊戲例如當年超紅的《精靈寶可夢GO》，以及任天堂最近推出的《瑪利歐家庭賽車場》。

另外，我們常常聽到的 VR 則是 virtual reality 的縮寫，中文叫做「虛擬實境」唷。玩家在玩這類型的遊戲會配戴 VR 眼鏡，強調的是沉浸式的體驗（immersive experience）喔！

interactive movie

interactive 為形容詞「互動（式）的」。互動式電影是近年來很紅的遊戲種類，可以讓玩家自行決定電影的結局、選擇自己想要進行的劇情支線，例如：

Detroit: Become Human is an open-ended interactive movie. Players need to control three androids and decide their fates. （《底特律：變人》是個開放結局的互動式電影。玩家要控制三部仿生人並決定他們的命運。）

idle game

idle 的意思為形容詞「懶惰的、閒置的」，因此 idle game 就是大家常在廣告上聽見的「放置型遊戲」啦XD 也算是個忙碌的遊戲好選擇呢。來用 idle 造個句子吧：

A: Why is he standing idle there? （為什麼他定在那邊不動啊？）

B: Oh, he is afk (away from keyboard) now. （噢，他現在不在電腦前啦。）

以上的遊戲術語和種類都學會了嗎？下次家人禁止你打電動時，你就可以理直氣壯地說：「我在學英文啦！」

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