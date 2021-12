【化學英文】酸鹼性、pH 值、胃食道逆流 英文怎麼說？

希小編前幾天在便利商店買了一顆酸酸的橘子,突然回想起國中理化課學到的酸鹼值(pH 值),我們都可以用中文輕鬆表達某物是酸性、鹼性,或是說某物的 pH 值是多少,但英文又如何表達呢?今天就和小編一起學學這些實用的英文吧!

酸鹼怎麼說?

想到酸,許多人會用 sour「酸的」來形容味道,但在化學上會用形容詞 acid 或 acidic 表達「酸的、酸性的」。那 acid 也可以直接當名詞,常常搭配其他名詞表示某種酸,如 stomach acid 胃酸、fatty acid 脂肪酸、amino acid 尿酸等。舉個例子:

Many woodland plants prefer acid soils.(許多林地植物偏好酸性泥土。)

Citrus juices themselves are very acidic, which is why some unethical manufacturers add a substantial amount of sugar into them to make them taste better.(柑橘類果汁非常酸,這也是為什麼一些不道德的製造商在裡面加了一大堆糖,讓果汁喝起來好喝一點。)

比起酸,鹼的英文應該更少人會了吧?我們可以用 alkaline 表示「鹼性的」,而名詞 alkali 則表示「鹼」,來看些例子:

Generally, seawater is slightly alkaline.(海水通常是微鹼性的。)

Alkalis are normally water-soluble. Isn't it fascinating?(鹼一般是水溶性的。很有趣吧?)

另外,鹼性的也可以用 basic 表達,而 base 則是名詞「鹼基」,在口語上 base 和 alkali 常常會替換使用,但在專業的化學上,alkali 是指水溶性的 base。

pH 值怎麼說?

我們國中學到的 pH 值的英文就是 pH,如果要表示 pH 值多少時,我們就可以說「a pH of + 數字(0-14)」,例如:

Black coffee has a pH of five, so it is acidic.(黑咖啡的 pH 值是 5,所以是酸性的。)

Lemon juice is an acid with a pH of 2, while baking soda is an alkali with a pH of about 9.5.(檸檬汁是 pH 值 2 的酸,小蘇打則是 pH 值大約 9.5 的鹼。)

那標示 pH 值的量表就稱為 pH scale,簡單幫大家複習一下,pH 值 7 是中性,小於 7 就是酸性,大於 7 就是鹼性喔!可以參考下面這張圖:

圖片來源: Vecteezy

酸鹼中和

說到酸和鹼,就不得不提一下聽起來很厲害的「酸鹼中和」,相信大家一定都有印象吧?那個字的英文就是 neutralization reaction,而 neutralize 則是動詞「中和」的意思,舉個例子:

During a neutralization reaction, an acid and a base react to form water and a salt.(酸鹼中和時,酸和鹼會反應產生水和鹽。)

We can neutralize acidity in the soil by spreading some lime on it.(我們可以灑些萊姆汁來中和土裡的酸度。)

提到酸,不少上班族應該很熟悉胃酸(stomach acid / gastric acid)過多造成的胃食道逆流、火燒心,英文可以用 heartburn 或 acid reflux 來表示,舉個例子:

As a gastroenterologist, I don’t recommend people go to all-you-can-eat restaurants like Eatogether or Shin Yeh. They tend to overeat in such places, causing acid reflux.(身為一位消化科醫師,我不推薦人們到像是饗食天堂或欣葉之類的吃到飽餐廳。他們常常在那些地方吃太多,導致胃食道逆流。)

I had too much fried chicken and beer last weekend and thus got acute heartburn. What should I do?(我上週末吃了太多炸雞、喝了太多啤酒,結果嚴重火燒心。我該怎麼辦呢?)

看完後,大家有沒有回想起遙遠的國中理化課呢?學英文時,也不妨學學各種領域的英文,不僅能精進自己的英文,閱讀相關文章時也能幫助理解喔!

