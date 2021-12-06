【化學英文】酸鹼性、pH 值、胃食道逆流 英文怎麼說？

希小編前幾天在便利商店買了一顆酸酸的橘子，突然回想起國中理化課學到的酸鹼值（pH 值），我們都可以用中文輕鬆表達某物是酸性、鹼性，或是說某物的 pH 值是多少，但英文又如何表達呢？今天就和小編一起學學這些實用的英文吧！

酸鹼怎麼說？

想到酸，許多人會用 sour「酸的」來形容味道，但在化學上會用形容詞 acid 或 acidic 表達「酸的、酸性的」。那 acid 也可以直接當名詞，常常搭配其他名詞表示某種酸，如 stomach acid 胃酸、fatty acid 脂肪酸、amino acid 尿酸等。舉個例子：

Many woodland plants prefer acid soils.（許多林地植物偏好酸性泥土。）

Citrus juices themselves are very acidic, which is why some unethical manufacturers add a substantial amount of sugar into them to make them taste better.（柑橘類果汁非常酸，這也是為什麼一些不道德的製造商在裡面加了一大堆糖，讓果汁喝起來好喝一點。）

比起酸，鹼的英文應該更少人會了吧？我們可以用 alkaline 表示「鹼性的」，而名詞 alkali 則表示「鹼」，來看些例子：

Generally, seawater is slightly alkaline.（海水通常是微鹼性的。）

Alkalis are normally water-soluble. Isn't it fascinating?（鹼一般是水溶性的。很有趣吧？）

另外，鹼性的也可以用 basic 表達，而 base 則是名詞「鹼基」，在口語上 base 和 alkali 常常會替換使用，但在專業的化學上，alkali 是指水溶性的 base。

pH 值怎麼說？

我們國中學到的 pH 值的英文就是 pH，如果要表示 pH 值多少時，我們就可以說「a pH of + 數字（0-14）」，例如：

Black coffee has a pH of five, so it is acidic.（黑咖啡的 pH 值是 5，所以是酸性的。）

Lemon juice is an acid with a pH of 2, while baking soda is an alkali with a pH of about 9.5.（檸檬汁是 pH 值 2 的酸，小蘇打則是 pH 值大約 9.5 的鹼。）

那標示 pH 值的量表就稱為 pH scale，簡單幫大家複習一下，pH 值 7 是中性，小於 7 就是酸性，大於 7 就是鹼性喔！可以參考下面這張圖：

圖片來源： Vecteezy

酸鹼中和

說到酸和鹼，就不得不提一下聽起來很厲害的「酸鹼中和」，相信大家一定都有印象吧？那個字的英文就是 neutralization reaction，而 neutralize 則是動詞「中和」的意思，舉個例子：

During a neutralization reaction, an acid and a base react to form water and a salt.（酸鹼中和時，酸和鹼會反應產生水和鹽。）

We can neutralize acidity in the soil by spreading some lime on it.（我們可以灑些萊姆汁來中和土裡的酸度。）

提到酸，不少上班族應該很熟悉胃酸（stomach acid / gastric acid）過多造成的胃食道逆流、火燒心，英文可以用 heartburn 或 acid reflux 來表示，舉個例子：

As a gastroenterologist, I don’t recommend people go to all-you-can-eat restaurants like Eatogether or Shin Yeh. They tend to overeat in such places, causing acid reflux.（身為一位消化科醫師，我不推薦人們到像是饗食天堂或欣葉之類的吃到飽餐廳。他們常常在那些地方吃太多，導致胃食道逆流。）

I had too much fried chicken and beer last weekend and thus got acute heartburn. What should I do?（我上週末吃了太多炸雞、喝了太多啤酒，結果嚴重火燒心。我該怎麼辦呢？）

看完後，大家有沒有回想起遙遠的國中理化課呢？學英文時，也不妨學學各種領域的英文，不僅能精進自己的英文，閱讀相關文章時也能幫助理解喔！

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2. 「甜點真的是另一個胃！來認識『特定感覺飽足感』」- Why You Always Seem to Have Room for Dessert

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