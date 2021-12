【商用英文】advertisement、advertising 不都是廣告差在哪呢？

大家有注意過自己一天會接觸到多少廣告呢?現在廣告幾乎無所不在,走在路上、搭捷運、滑手機、看電視時都免不了看到廣告,這樣算下來一天可能就看到了 100 則以上的廣告,是不是很驚人呢?今天小編就要來介紹一下,無所不在的廣告的英文該怎麼說,一起來學習吧!

advertisement

我們每天都會看到的各種「廣告」都可以稱作 advertisement,也可以縮寫為 advert 或 ad,來看些例子吧:

It's estimated that most Americans are exposed to around 4,000 to 10,000 advertisements on an average day.(估計大部分的美國人平均一天接觸到大約四千到一萬個廣告。)

Our company has placed advertisements on various websites.(我們公司在各個網站上打廣告。)

Some people install Chrome extensions that block unwanted pop-up advertisements.(有些人會安裝能夠阻擋彈出式垃圾廣告的 Chrome 擴充功能。)

advertising

雖然中文常常也翻作「廣告」,但要注意一下,advertising 是指「投放廣告、試圖說服人們購買產品的這個行為」,也可以指「廣告業」這個產業,意思和一則一則的廣告 advertisement 不一樣喔。

With online advertising, businesses can easily expand their reach.(有了網路廣告,企業可以更容易增加曝光率。)

We've spent a lot of money on advertising in the past three months, but we haven’t seen any results yet.(我們過去三個月花了許多錢在打廣告,但我們還沒看到任何成果。)

My friend, Andy, works in advertising.(我的朋友 Andy 從事廣告業。)

advertise

如果想表示「刊登廣告、宣傳」,就可以用動詞 advertise,例如:

More and more world-renowned universities choose to advertise on social media to attract young people.(越來越多世界知名的大學選擇在社群媒體上打廣告,吸引年輕人。)

Taiwan Beer is one of the most heavily advertised beer brands in Taiwan.(台灣啤酒是台灣廣告投放量最大的啤酒品牌之一。)

commercial

當名詞時,commercial 也可以當廣告,不過主要是指「電視、廣播上聽到的廣告」,舉個例子:

We'll be right back with more music after a commercial break!(廣告後我們將會帶來更多音樂!)

Have you seen the new Uber Eats commercial? It’s so creative, isn’t it?(你看過新的 Uber Eats 的廣告了嗎?超有創意的,對吧?)

