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生涯第一支紀錄片就獲金馬 林佑恩盼給社會鬆動可能

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
林佑恩以「度日」獲頒第58屆金馬獎最佳紀錄短片獎。圖／世新大學提供
林佑恩以「度日」獲頒第58屆金馬獎最佳紀錄短片獎。圖／世新大學提供

第58屆金馬獎昨頒獎，今年首增「最佳紀錄短片」，林佑恩拿下首座大獎。他的母校世新大學表示，林曾擔任攝影記者，獲得過新聞攝影大賽獎項，「度日」是他首部紀錄片作品。林佑恩說，若能透過30分鐘、1小時的紀錄片去呈現社會問題，社會就還有一個可以鬆動的可能。

世新大學表示，昨天總計6名校友在金馬獎大放異彩，以6項作品獲11項大獎。其中「瀑布」、「美國女孩」、「詠晴」等得獎作品，都是由世新校友監製或導演。

世新廣播電視電影學系校友張誌騰從事攝影工作10餘年，首次挑戰自編自導短片「詠晴」，即入圍釜山影展及金馬獎。他勉勵學弟妹，很多事情不一定是對的，需要時刻保持質疑的態度。

同系校友林書宇監製的「美國女孩」獲得最佳攝影、最佳新演員、最佳新導演3項大獎，林書宇與學弟妹分享，勉勵大家在每個崗位都要努力做到好，不要放過任何機會。

同系校友劉顯嘉此次也「月老」榮獲最佳造型設計，首度入圍即獲獎的她勉勵學弟妹，「只要有夢、只要努力，就一定會走到我們要去的地方，大家一起努力、一起加油。」

世新大學 紀錄片

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