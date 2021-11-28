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北美館「現代驅魔師」 10組藝術家探索高科技後人類

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
劉家銘《通靈板》。圖／劉家銘提供
劉家銘《通靈板》。圖／劉家銘提供

「如果科技扮演了『驅魔師』的角色，對人類進行全面『優化』，傳統意義下的人之本質仍會存在嗎？」策展人蕭淑文為此發想展覽「現代驅魔師」，邀請10組國內外藝術家／團體，重新思考現代人類在科技召喚下的處境，並探索從人類過渡到後人類的定義，即起於台北市立美術館1樓展出。

本展邀請10組國內外藝術家／團體，包括陳瀅如、Kate Cooper（英國）、Cécile B. Evans（美國／比利時）、Sidsel Meineche Hansen（丹麥）、Pakui Hardware（立陶宛）、黃博志、Stefan Kaegi（瑞士） / Rimini Protokoll（德國）、劉家銘、吳書原+耿寧和驅魔師集會製作委員會等。包括物件、裝置、聲音、影像（包含靜態展示）和臨場表演。

進入北美館大廳，觀眾置身立陶宛雙人創作組合Pakui Hardware所打造的巨型裝置《下腹》，藉由人造材料形構類人類器官來描述物的擬態，以生物科學理論和技術人造物表達後人類的全新文化定義。劉家銘創作的《通靈板》，則讓觀眾好奇高科技時代的通靈板，和西方恐怖電影中的通靈板有甚麼聯繫與共通處？

英國藝術家Kate Cooper的三頻道影像裝置《症狀機器2019》，借用電腦三維動畫技術（CGI），聚焦在廣告和流行文化中對女性形象的描繪，藉由這些搏鬥的身體去批判資本主義的剝削性問題；比利時裔美國藝術家Cécile B. Evans錄像裝置《心之所欲》創造出一個具有人類特徵的全能系統，不斷地游移在「真實的」與「偽造的現實」的邊界。

來到北美館地下樓戶外中庭，台灣藝術家吳書原、耿寧在真實的花園中打造一座《迷霧花園》，迥異於其他強調新科技的展出，提出一個回返自然的「明日生活指南」。北美館也邀請劇場、新媒體等不同背景的創作者成立了驅魔師集會製作委員會，以「人類如何改造自身，讓自己變得更好」為題旨，錄製5集跨主題的線上廣播（Podcast）。更邀請5組表演團隊，以「人類為何需要改造自身？什麼是更好的（未來）人類？」為題，於展期間進行45場講演式表演（lecture performance），結合影像畫面、即時投影、音聲、物件、偶戲、肢體等表演元素，回扣主題文本。

吳書原與耿寧為北美館現地製作的《迷霧花園》。圖／北美館提供
吳書原與耿寧為北美館現地製作的《迷霧花園》。圖／北美館提供

藝術家 美國 立陶宛

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