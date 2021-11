【新版多益大補帖】文法必考題－強調句怎麼寫？

強調句也是大考很常遇到的題型之一。那在一般寫作或口語中,強調句也能讓重點一目瞭然。但到底要怎麼寫呢?讓我們一起看下去吧!

強調句的基本句型

強調句的句型是:It is / was + 強調的資訊 + that…

可以看到,我們會將強調的部分和剩餘的句子「分開」,所以強調句又稱為「分裂句」(cleft sentence)唷!

而想要強調的資訊,最主要有三個類型:名詞(人或物)、時間副詞、地方副詞。以下就這三種說明:

強調人或物

如果你想強調人或物時,就可以將它移到 it is / was 的後面,剩下的句子不要客氣,通通擺到 that 後面,就完成啦!我們來試改一次,如果原本的直述句是:

My cat shredded all the toilet paper.(我的貓把所有衛生紙都撕爛。)

那想強調主詞 my cat,那我們就把它放在 it was 的後面,剩餘的句子丟到 that 後,變成:

It was my cat that shredded all the toilet paper.(就是我的貓把所有衛生紙都撕爛的。)

再來看幾個強調人或物的用法,同學也可以試著自己還原成直述句唷:

It was my brother that made a mess in the kitchen.(在廚房裡搞破壞的是我弟。)

It was Antonio Meucci that invented the telephone.(發明電話的人是 Antonio Meucci。)

那在對話中,如果你想更正別人提到的錯誤資訊時,也可以使用強調句唷!來看個情境:

A: You are dating Catherine, aren’t you?(你跟 Catherine 在交往,對吧?)

B: No. It is Samantha that I’m currently dating. Catherine and I are over.(不是。我現在是在跟 Samantha 交往。Catherine 和我已經結束了。)

強調時間

強調時間的改法也很簡單,我們就將時間副詞往前搬就好囉,一起來改寫一遍試試看:

I bought HOPE English’s course package yesterday.(我昨天買了希平方的套裝課程。)

如果要強調時間就是在昨天,就將 yesterday 提到 it was 後面:

It was yesterday that I bought HOPE English’s course package.(我是昨天買了希平方的套裝課程。)

那這邊要特別注意唷!如果要強調的時間點前面有介係詞,像是 at、in、on 等等,我們要連同介係詞一起搬到 it is / was 的後面唷。一起來看幾個例子:

It was at six that I arrived home.(我是六點鐘到家的。)

It is in June that I am having my tenth anniversary with Joe.(六月我和 Joe 就結婚滿十年了。)

強調地點

地點的改法也一樣唷,原本的直述句如果是:

I had a car accident there before.(我之前在那裡發生車禍。)

那要強調地點就是在那裡,就把 there 往前提:

It was there I had a car accident before.(我之前就是在那裡發生車禍。)

那地點一樣要連同前面的介係詞一起搬到前面唷,再多看幾個例子,熟悉一下:

It was in Tokyo that I met my prince charming.(我就是在東京遇到我的白馬王子的。)

It was at this park that my grandma got robbed.(我的阿嬤就是在這座公園被搶的。)

小試身手

We got married in Boracay last month.(我們上個月在長灘島結婚了。)

1. 請用強調句的句型,強調地點是在長灘島。

2. 請用強調句的句型,強調時間點是上個月。

詳解

1. It was in Boracay that we got married last month.(我們上個月就是在長灘島結的婚。)

2. It was last month that we got married in Boracay.(我們就是上個月在長灘島完婚的。)

希望透過大量的例句練習,大家都有把強調句學起來啦!那如果同學們對文法很頭痛,也歡迎參考我們的【 玩轉文法 】課程哦!

