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中大衛星遙測12部經典台灣電影 發行「上帝視角」月曆
中央大學太空及遙測中心與視覺文化研究中心合作，今發表2022年「遙電影」衛星影像月曆，以超高解析衛星影像與3D測繪，呈現12部精選電影的場景與地景風貌，包括《春寒》拍攝的太平山，以及《戀戀風塵》中的九份等。
中大太遙中心資源衛星接收站主持人蔡富安表示，遙測衛星能從幾百里的高空忠實紀錄地表樣貌，這次月曆挑選的12部電影，分別於不同年代，在台灣不同地區拍攝。
中大文學院院長林文淇舉例，像是1985年導言楊德昌「青梅竹馬」描繪大稻埕舊商區的落寞與東區的興起。對比今年和33年前的台北市衛星影像，可窺見台北城市開發地貌變化發展脈絡。昔日《養鴨人家》中的彰化縣西海埔地，如今已填海造陸成濱彰工業區。
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