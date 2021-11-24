中大衛星遙測12部經典台灣電影 發行「上帝視角」月曆

中央大學太空及遙測中心與視覺文化研究中心合作，今發表2022年「遙電影」衛星影像月曆，以超高解析衛星影像與3D測繪，呈現12部精選電影的場景與地景風貌，包括《春寒》拍攝的太平山，以及《戀戀風塵》中的九份等。

中大太遙中心資源衛星接收站主持人蔡富安表示，遙測衛星能從幾百里的高空忠實紀錄地表樣貌，這次月曆挑選的12部電影，分別於不同年代，在台灣不同地區拍攝。