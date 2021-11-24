如何準備全民英檢初級 (1) 單字篇

你是否在練習聽力時，有這樣的感覺？總覺得這個音好熟悉，但是敲破頭了還是想不起來中文意思，真的是超級苦惱，對吧！這就是單字量認識的不夠。英文是點線面的學習，從點—單字，再到線—句子，最後是面—文章，如果一開始單字就沒認識好，就更不用說看句子或是文章了。

國中會考跟英檢初級都需要背誦2000多個單字，說多也還好，但還要學習其他科目，怎麼有時間背呢？ 因此我們需要有效率的方式來學習單字。Ai學霸Kreis老師使用心智圖來講解單字，以串聯法來記憶相同主題單字，讓學生即使不背單字，只要了解中文意思，就可以輕鬆答題。

不論是全民英檢聽力篇或閱讀篇，抑或是國中會考，測驗單字的分數比重仍居多，這是不能忽略的重要部分，就讓我們跟著Kreis老師的教學，一起把常用單字記熟吧！

下回主題預告：

如何準備全民英檢初級(2) 聽力篇

如何準備全民英檢初級(3) 閱讀篇