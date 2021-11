【生活英文】蟲蟲退散！「殺蟲劑」的英文要怎麼說？

不知道有沒有人跟小編一樣,超級無敵怕蟲蟲,每次都被嚇得不敢睡覺,一定要見到本蟲的屍體才能安心阿阿阿(淚)! 但日子還是要過,所以今天小編就來將恐懼化為力量,教大家各種恐怖昆蟲和消滅蟲蟲的武器要怎麼說吧!

家中恐怖昆蟲大集合

cockroach 蟑螂

說到恐怖昆蟲,大家家裡最常出現的大概就是 cockroach「蟑螂」了吧!這個字有時候也可以簡稱為 roach。

Cockroaches are nocturnal animals, and they often appear in humid places such as the bathroom or the kitchen’s drainage hole.(蟑螂是夜行性動物,而且牠們常常會出現在潮濕的地方,例如廁所或是廚房的排水孔。)

centipede 蜈蚣

蜈蚣也是小編最怕的昆蟲之ㄧ,每次看到都全身起雞皮疙瘩(抖)。centipede 這個字是由字首 centi-「百,百倍;百分之一」加上由 ped / pod「腳」衍伸出來的字尾組合而成,就是俗稱的「百足蟲」。

A fun fact about centipedes is that they have an odd number of legs, so not one centipede has exactly 100 legs.(關於蜈蚣的一個有趣知識是他們擁有奇數的腳,所以沒有任何一隻蜈蚣有剛好 100 隻腳。)

mosquito 蚊子

冬天的時候蚊子都會跑到溫暖的室內,晚上睡覺還會一直在耳邊嗡嗡叫都睡不著阿(淚)。這個字是來自西班牙文,要注意 mosquito 的複數可以寫成 mosquitos 或是 mosquitoes 喔!。

A mosquito will go through the stages of egg, larva, and pupa before it reaches the adult stage.(蚊子在變成成蟲之前會先經歷卵、幼蟲和蛹的階段。)

spider 蜘蛛

其實小蜘蛛比較不恐怖,大隻的喇牙才是最恐怖的 QQ 但因為在國外沒有特別區分,只有學名上的不同,所以還是叫做 spider 就可以了。

Spiders can make webs with sticky threads and use them to capture small insects.(蜘蛛可以用黏黏的絲來織網捕捉小昆蟲。)

各種消滅蟲蟲的武器

pesticide 殺蟲劑

這就是最強大的殺蟲蟲武器啦!這個字是由字首 pest「害蟲」加字尾 -cide「殺」組合而成,除了殺蟲劑之外也有「農藥」的意思。

Although pesticides can effectively kill insects, spraying too much can also damage people's health.(雖然殺蟲劑可以有效地殺死昆蟲,但噴太多也會危害人們的健康。)

mothball 樟腦丸

樟腦丸是由天然的樟樹萃取物合成的,它的味道可以有效趕走各種蟲蟲。moth 是「蛾」的意思,因為樟腦丸常常被放在衣櫃裡驅趕「衣蛾」,所以才會用這個單字。

The strong odor of the mothball is especially useful in preventing clothes moths.(樟腦丸的強烈氣味對防止衣蛾特別有用。)

mosquito coil 蚊香

coil 是「捲,圈」的意思,因為蚊香也是一圈一圈繞在一起的,所以蚊香就是mosquito coil。

Mosquito coils contain chemical substances that can drive the mosquitos away.(蚊香中含有會驅趕蚊子的化學物質。)

mosquito swatter 電蚊拍

另外一個常見的捕蚊神器還有 mosquito swatter「電蚊拍」,swatter 就是指「拍打昆蟲的東西」,所以像 fly swatter 就是指「蒼蠅拍」啦!

I can't stand being stung by mosquitos anymore, so I decided to purchase a mosquito swatter.(我再也無法忍受被蚊子叮了,所以我決定購買一支電蚊拍。)

這樣大家都學會了嗎?不說了,小編要繼續去對抗蟲蟲大軍了(怕)!

