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改編自舞孃俱樂部 正修應外系畢業公演月底登場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，劇情改編自知名電影「舞孃俱樂部」。記者陳玫伶／攝影
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，劇情改編自知名電影「舞孃俱樂部」。記者陳玫伶／攝影

正修科技大學應用外語系110級畢業公演「Keep The Step」改編自知名電影「舞孃俱樂部」講述一名女子Ali為追逐夢想，從鄉下到洛杉磯擔任俱樂部服務生到成為舞者的故事，系主任張世娟表示，本次公演將於11月30日下午1點及晚間6點50分開演，邀請民眾當天至正修科大人文大樓9樓正修廳免費入場。

應外系表示，應外系畢業公演8年前就曾演出「舞孃俱樂部」，當時回響熱烈，但因幾乎是照原版劇情演出，本屆在外籍老師雷卡諾建議下，決定以當年舞孃俱樂部劇情為藍本進行改編，例如加入女主與父親之間的衝突，以及女主父親離世後的心情轉變，讓人物更加立體。

張世娟表示，本次演出新增許多由學生設計的跳舞、唱歌場景，劇本從今年3月開始討論，中間因遇到疫情，學生無法到校練習，幾乎一半以上的時間都選擇自主視訊開會、討論，非常難得且用心，其中總召巫美娜為越南籍華裔，雖然中文說得不好，但非常認真負責。

導演黃翊婷表示，「Keep The Step」整劇演出共2小時，練習過程中同學們多在家以視訊方式背劇本、練舞蹈，直到8月才能回校面對面練習，因大家都非舞蹈相關科系，有賴歌唱及舞蹈老師幫忙才能跟上進度。

學生楊席嘉飾演一名偏女性化的男同志，他說，自己本身非同志，在練習過程中，查了許多關於同志的資料，也將自己喜歡女性的心情放入角色，期許能讓演出更自然。

雷卡諾表示，雖然是歌舞劇，但演出的學生幾乎都是從零跳舞基礎開始練習，經過近一年的訓練，已跟得上音樂節奏，不過還有進步空間，希望公演當天可看到學生最完美的表現。

正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，學生因遇到疫情，幾乎一半時間都在家練習，8月才到校練跳舞走位。圖／正修科大應外系提供
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，學生因遇到疫情，幾乎一半時間都在家練習，8月才到校練跳舞走位。圖／正修科大應外系提供
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，學生因遇到疫情，幾乎一半時間都在家練習，8月才到校練跳舞走位。圖／正修科大應外系提供
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，學生因遇到疫情，幾乎一半時間都在家練習，8月才到校練跳舞走位。圖／正修科大應外系提供
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，劇情改編自知名電影「舞孃俱樂部」。記者陳玫伶／攝影
正修科技大學應用外語系預計本月底舉辦110級畢業公演「Keep The Step」，劇情改編自知名電影「舞孃俱樂部」。記者陳玫伶／攝影

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