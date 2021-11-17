清朝微積分課本曝光「同時霸凌文組和理組」學生：像修仙秘笈

「微積分」在許多領域像是商學、科學和工程學都有廣泛應用，台灣的高中生自然組約從高三開始有基礎微積分課程，一名Youtuber分享清朝的微積分課本，其中現代慣用的阿拉伯數字全都用國字書寫，讓不少學生直呼「這什麼地獄的東西」、「突然覺得我是文盲」。

Youtuber「寶妮老師 Bonnie」是一位高中數學老師，她在Youtube頻道分享一支翻譯清朝微積分課本的影片，影片中她提到常常有大學生抱怨為何大學都要看原文書，看得頭很痛，並表示清朝的微積分課本全都是中文卻比原文書還難懂，「感覺同時霸凌文組和理組」。

寶妮老師以課本中的題目為例來解析，拆解後「戊=天的天次方」代表的是「y=x ᕽ」，「彳」代表微分的意思，「訥」是Natural log，「禾」則代表積分符號，「丄」是加號，「T」則是減號。

她把天地子丑寅卯視為xyz，甲乙丙丁視為abcd等代數去驗證算式，在解題途中遇到了難題卡住，後來發現清朝人的分子分母寫法與我們現代的寫法是相反的，分母寫在上面、分子寫在下面。

清朝的分子分母寫法與我們現代相反。圖／取自Youtube影片

寶妮老師的這則影片被分享到《Dcard》上，引起大學生熱議，紛紛留言表示「這是什麼酷東西」、「太狂」、「原來老師說甲乙丙丁可以拿來當微分符號是真的」、「看起來好像修仙秘笈」、「以地為天之函數」、「好酷，我也想這樣學微積分」、「難怪我的微積分課本是英文的」。

也有學生表示「我連正常的微積分都看不懂了還看文言文的？」、「突然感謝阿拉伯數字的普及」、「當你以為讀了中文系就不用再碰到數學」、「以前學過古琴，古琴僅有的一份文字譜『碣石調•幽蘭』我也看不懂到底在寫什麼」、「這些中文我都會，但是組合起來完全看不懂」，還有師大數學系的學生表示「系上的數學史就會教這個喔，有興趣可以來聽聽看」。