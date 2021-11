【口語英語充電站】「雨變小了、放晴了」 英文該怎麼說？

生長在台灣這個一年四季多雨的國家,不知道大家會不會常常談到下雨呢?老師今天就來考考大家,如果想說「雨變小了」,英文可以怎麼說呢?如果你正往「小」的方向思考...那就趕快往下滑吧XD

雨變小

有些同學可能會受到中文影響,會想直接把小翻譯成英文,不過要注意一下,英文並不會這樣用喔,如果想表示「雨變小、變弱了」,我們可以這樣說:

ease off / up

這個片語可以用來表示「減弱、趨緩」,常常會用來形容雨勢,例如:

The rain is starting to ease off / up. Maybe we can leave school in 15 minutes.

(雨開始變小了。也許我們十五分鐘內就可以離開學校了。)

The rain was expected to ease off / up by the end of this week.(雨勢預計會在這週末減弱。)

let up

那我們也可以用 let up 這個片語,也可以表示「減弱、趨緩」,例如:

The rain has finally let up.(雨終於變小了。)

I'll leave as soon as the rain has let up.(雨一變小我就會離開。)

drizzle

想表示雨變小了,我們也可以換句話說,用 drizzle「下毛毛雨」這個字,例如:

A: Is it still raining hard?(雨還是很大嗎?)

B: No, it's just drizzling now.(沒耶,只有毛毛雨而已。)

放晴

clear up

如果現在雨停了,出太陽了,我們就可以用 clear up「放晴」這個片語,舉個例子:

We can go on a picnic if it clears up this afternoon. What do you say?(如果下午放晴的話,我們可以去野餐。你覺得呢?)

這些用法都非常實用喔,建議大家可以多唸個幾次,和朋友聊天時就能用上囉!

