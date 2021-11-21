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【口語英語充電站】「雨變小了、放晴了」 英文該怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

生長在台灣這個一年四季多雨的國家，不知道大家會不會常常談到下雨呢？老師今天就來考考大家，如果想說「雨變小了」，英文可以怎麼說呢？如果你正往「小」的方向思考...那就趕快往下滑吧XD

雨變小

有些同學可能會受到中文影響，會想直接把小翻譯成英文，不過要注意一下，英文並不會這樣用喔，如果想表示「雨變小、變弱了」，我們可以這樣說：

ease off / up

這個片語可以用來表示「減弱、趨緩」，常常會用來形容雨勢，例如：

The rain is starting to ease off / up. Maybe we can leave school in 15 minutes.

（雨開始變小了。也許我們十五分鐘內就可以離開學校了。）

The rain was expected to ease off / up by the end of this week.（雨勢預計會在這週末減弱。）

let up

那我們也可以用 let up 這個片語，也可以表示「減弱、趨緩」，例如：

The rain has finally let up.（雨終於變小了。）

I'll leave as soon as the rain has let up.（雨一變小我就會離開。）

drizzle

想表示雨變小了，我們也可以換句話說，用 drizzle「下毛毛雨」這個字，例如：

A: Is it still raining hard?（雨還是很大嗎？）

B: No, it's just drizzling now.（沒耶，只有毛毛雨而已。）

放晴

clear up

如果現在雨停了，出太陽了，我們就可以用 clear up「放晴」這個片語，舉個例子：

We can go on a picnic if it clears up this afternoon. What do you say?（如果下午放晴的話，我們可以去野餐。你覺得呢？）

這些用法都非常實用喔，建議大家可以多唸個幾次，和朋友聊天時就能用上囉！

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卡通 野餐

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