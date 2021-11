【生活英文】「打石膏」、「拄拐杖」怎麼說？各種包紮治療的英文報你知！

小編的朋友最近摔斷了腿,所以得打著石膏好幾個禮拜QQ,趁這個機會來考考大家,受傷時如果要「打石膏」、「綁三角巾」、「坐輪椅」,英文該怎麼說咧?往下看就知道啦!

這些包紮用品怎麼說?

cast

你沒看錯!cast 這個字除了卡司的意思之外,也有「石膏」的意思唷,很酷吧!「打石膏」的英文叫做「have + 部位 + in a cast」,來看個例子:

I have had my left leg in a cast for a month. It’s unbearably itchy!(我的左腿已經打石膏一個月了。癢到快受不了啦!)

sling

sling 這個字有吊帶、背帶的意思,那麼用在包紮上,就是指「三角巾」喔。想要表達「綁三角巾」,如果是以人為主詞,可以寫成 wear a sling;若是以傷臂為主詞,則使用 in a sling。例如:

Kathy has a clavicle fracture and needs to wear a sling for six to eight weeks.(Kathy 鎖骨骨折了,所以得綁著三角巾六到八個禮拜。)

cane / crutches

這個字大家應該不陌生吧?cane 為「手杖」,聖誕節會吃的拐杖糖就叫做 candy cane 啦!「拄著拐杖」的英文很簡單,也就是在動作後面加上帶有附加狀態功能的 with,寫成 with a cane,例如:

That old woman basically uses her cane to do everything. She walks with it, presses emergency buttons in the MRT with it, and even hits her grandson with it.(那個老婦人基本上做任何事都用拐杖。她拄著拐杖走路、用拐杖按捷運裡的緊急呼叫鈕,甚至還用拐杖打她的孫子。)

至於架在兩邊腋下的那種拐杖,則叫做 crutch,因為一次會使用兩支,所以經常使用複數型的 crutches 。「拄著拐杖」的英文是 on crutches,來看些例子:

Tina is struggling to walk on crutches with her head sweating.(Tina 滿頭大汗,費力地拄著拐杖走路。)

wheelchair

如果嚴重的話,就得坐輪椅啦。輪椅的英文為 wheelchair,而「坐輪椅」就是 in a wheelchair 啦!來看個例子:

Steven tripped and fell down the stairs the other day. That’s why he is now in a wheelchair.(Steven 前幾天絆倒,從樓梯上摔下來。這就是為什麼他現在得坐輪椅。)

另外,「無障礙通道」的英文為 wheelchair access,例如:

The legislator points out that the new stadium doesn’t have wheelchair access at both entrances.(立法委員指出,那棟新建的體育館並沒有在兩個入口設置無障礙通道。)

bandage / Band-Aid

「繃帶」的英文叫做 bandage,而「纏繃帶」就叫做「wind / wrap a bandage around + 部位」,例如:

Boxers wrap bandages around their hands to prevent wrist pain.(拳擊手在手上纏繃帶,避免手腕疼痛。)

如果想要特別指明是 OK 繃而不是繃帶,可以使用 Band-Aid 這個字。「貼 OK 繃」則會搭配 apply to 這個動詞片語唷,來看個例子:

The shoes don't fit, so I need to apply Band-Aids to my heels.(這雙鞋不合腳,所以我需要在腳後跟貼 OK 繃。)

以上的包紮用品都學會了嗎?希望大家都健健康康,不要受傷唷,我們下次見!

