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【生活英文】「打石膏」、「拄拐杖」怎麼說？各種包紮治療的英文報你知！

聯合新聞網 / 希平方

小編的朋友最近摔斷了腿，所以得打著石膏好幾個禮拜QQ，趁這個機會來考考大家，受傷時如果要「打石膏」、「綁三角巾」、「坐輪椅」，英文該怎麼說咧？往下看就知道啦！

這些包紮用品怎麼說？

cast

你沒看錯！cast 這個字除了卡司的意思之外，也有「石膏」的意思唷，很酷吧！「打石膏」的英文叫做「have + 部位 + in a cast」，來看個例子：

I have had my left leg in a cast for a month. It’s unbearably itchy!（我的左腿已經打石膏一個月了。癢到快受不了啦！）

sling

sling 這個字有吊帶、背帶的意思，那麼用在包紮上，就是指「三角巾」喔。想要表達「綁三角巾」，如果是以人為主詞，可以寫成 wear a sling；若是以傷臂為主詞，則使用 in a sling。例如：

Kathy has a clavicle fracture and needs to wear a sling for six to eight weeks.（Kathy 鎖骨骨折了，所以得綁著三角巾六到八個禮拜。）

cane / crutches

這個字大家應該不陌生吧？cane 為「手杖」，聖誕節會吃的拐杖糖就叫做 candy cane 啦！「拄著拐杖」的英文很簡單，也就是在動作後面加上帶有附加狀態功能的 with，寫成 with a cane，例如：

That old woman basically uses her cane to do everything. She walks with it, presses emergency buttons in the MRT with it, and even hits her grandson with it.（那個老婦人基本上做任何事都用拐杖。她拄著拐杖走路、用拐杖按捷運裡的緊急呼叫鈕，甚至還用拐杖打她的孫子。）

至於架在兩邊腋下的那種拐杖，則叫做 crutch，因為一次會使用兩支，所以經常使用複數型的 crutches 。「拄著拐杖」的英文是 on crutches，來看些例子：

Tina is struggling to walk on crutches with her head sweating.（Tina 滿頭大汗，費力地拄著拐杖走路。）

wheelchair

如果嚴重的話，就得坐輪椅啦。輪椅的英文為 wheelchair，而「坐輪椅」就是 in a wheelchair 啦！來看個例子：

Steven tripped and fell down the stairs the other day. That’s why he is now in a wheelchair.（Steven 前幾天絆倒，從樓梯上摔下來。這就是為什麼他現在得坐輪椅。）

另外，「無障礙通道」的英文為 wheelchair access，例如：

The legislator points out that the new stadium doesn’t have wheelchair access at both entrances.（立法委員指出，那棟新建的體育館並沒有在兩個入口設置無障礙通道。）

bandage / Band-Aid

「繃帶」的英文叫做 bandage，而「纏繃帶」就叫做「wind / wrap a bandage around + 部位」，例如：

Boxers wrap bandages around their hands to prevent wrist pain.（拳擊手在手上纏繃帶，避免手腕疼痛。）

如果想要特別指明是 OK 繃而不是繃帶，可以使用 Band-Aid 這個字。「貼 OK 繃」則會搭配 apply to 這個動詞片語唷，來看個例子：

The shoes don't fit, so I need to apply Band-Aids to my heels.（這雙鞋不合腳，所以我需要在腳後跟貼 OK 繃。）

以上的包紮用品都學會了嗎？希望大家都健健康康，不要受傷唷，我們下次見！

延伸閱讀

1. 各種『受傷』的症頭英文，一次告訴你！

2.【化學英文】酸鹼性、pH 值、胃食道逆流英文怎麼說？

3.【NG 英文】『好痛！』的英文不能說It's so hurt！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

捷運 骨折 體育

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