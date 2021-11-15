中山大學研究登頂尖期刊 此原因讓草蝦營養美味打折

隨著全球碳排增加，大氣中的二氧化碳濃度增加，迫使海水中溶進更多的二氧化碳，導致海洋酸化。中山大學海科院長洪慶章研究團隊根據40名測試者盲樣調查發現，在海洋酸化下生活4周的草蝦，在外觀、口感、味道甚至胺基酸的組成，都比在正常海水下生長的草蝦遜色。研究成果獲國際知名期刊「科學報導Scientific Reports」刊登。

草蝦是全球消費者最喜歡的海鮮之一。中山大學海科院長洪慶章、博士生謝學函，與海洋科學系助理教授黃蔚人、副教授慕樂凡Francois Lucien Leon Muller、美國路易斯安那州立大學教授Mark Benfield，及斯里蘭卡研究生魏洵嘉Veran Weerathunga、魏奇W. Sanjaya Weerakkody，進行了這項實驗。

洪慶章表示，根據氣候變遷委員會IPCC估計，至21世紀末，海水的平均酸鹼度大約會再下降0.4，從目前的8.1下降至7.7。大量二氧化碳排放造成的暖化作用及極端氣候，但民眾對海洋酸化沒有什麼直接的感受。過去的研究顯示，海洋酸化會對珊瑚及貝殼類生物，如牡蠣及文蛤會有顯著的威脅，少數研究報導對海洋酸化會讓蝦子的口味較不甜美，但原因不明。

研究團隊表示，這次研究探討草蝦在未來海水酸化後的存活率、品質及味道可能會發生的改變。研究團隊將在戶外生長一段時間後的健康大草蝦，移至可控的環境中，將大草蝦分別飼養在正常的海水pH8.0，及暴露於高濃度二氧化碳的海水中，模擬海洋酸化在pH7.5，然後監測草蝦的存活率、胺基酸組成及蝦殼厚度組成變化。在約四周實驗結束後，邀請國內外喜愛吃蝦、懂得品蝦的40人，在不被告知飼養背景的情形下，一同評鑑在正常海水與酸化海水成長的兩組草蝦的味道。

洪慶章說，研究團隊發現，在模擬海洋酸化pH7.5的池子中，草蝦的死亡率顯著高於養在正常海水pH8中的草蝦。這些養在酸化海水裡的蝦，擁有較厚的外殼，而這樣的結果也反映在評鑑者給予在海洋酸化中飼養的草蝦美味的分數上。根據40人的盲測結果，在海洋酸化下生長的草蝦的外觀、口感及味道都比在正常海水下成長草蝦遜色。

研究團隊也分析草蝦的胺基酸組成，證實在海洋酸化中飼養的草蝦，其總氨基酸低於正常海水的草蝦。再分析酸化與正常草蝦的不同口味的胺基酸濃度，發現生長在海洋酸化環境中的草蝦，其提供鮮味的胺基酸濃度，也顯著低於正常海水的草蝦。