疫情時代人們讀什麼？「致富心態」拿下誠品暢銷書榜首

疫情時代人們讀什麼？追求什麼？答案是讀追求「財富自足」的理財書。誠品書店今天公布2021年度TOP 10暢銷榜，前兩名都是教人追求財富的理財專書。摩根豪瑟的「致富心態」，帶領零經驗的新手學習理財拿下榜首，這也是誠品年度暢銷排行榜首次由理財書奪冠。Podcast人氣節目股癌製作人謝孟恭的「灰階思考」，以淺顯易懂的觀念提醒讀者理財應有多元開放的心態，高居第二名。

「一件襯衫」創辦人黃山料「好好生活，慢慢相遇」教讀者如何面對、理解並善待真實的自我，才有力氣追求想望的目標，獲第三名。角子「一個人， 你也要活得晴空萬里以細膩、溫暖的文字開導人生煩惱，讓一個人獨處時不再只是悲傷，而是沈澱的美好契機，摘下第四名。而擁逾11萬粉絲的YouTuber艾爾文「在不完美的生活裡，找到完整的自己」分享面對困境的許多故事，讓人生的各種可能都值得期待，獲第七名。這些書籍的暢銷，顯示2021面對疫情衝擊的這一年，除了追求「財富自足」，「心靈富足」也是大家追求的共同目標。

小說依然是閱讀主流。村上春樹「第一人稱單數」以八個題材視角各異的精采短篇，拿下第5名的成績。被譽為「科幻小說聖經」的「沙丘六部曲」，內容融合科研、環保，跳脫科幻小說窠臼，夾雜電影威力，登上誠品書店暢銷榜第8名。而作家Middle短篇小說集「就算從未忘記」透過20個埋藏心底的故事，懷念那些曾經的情感，溫暖語錄療癒心靈，名列榜單第9名。