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影／奈良美智特展到台南！ 展品倍增 首波名額10分鐘搶光

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）來台巡迴特展最後一站台南，將在16日登場，首波開放免費預約參觀名額，11月8日開放首日，不到10分鐘，名額就被搶光光。奈良美智表示，最後一站展出的藝術品有180多件，是之前兩站展出的3倍多，而且有些是他在台南防疫隔離期間，以台南為發想創作的，與其他場展覽比起來獨一無二。

這項特展將展到明年的2月13日，下一波開放免費預約參觀名額是22日，民眾可以把握機會，之後將再隔兩周、再開放下一波的名額，依此類推，想要參觀的民眾可以把握機會。

台南特展將在台南美術館1館、也是市定古蹟台南州警察署展出，奈良美智曾多次造訪台灣，對台南這座城市有一種感受到自己的故鄉的親密感。而當看到南美館1館的空間照片時，便決定作品要在南美館1館的古蹟棟展出，之前並親自飛到台灣來，在隔離之後，親自到現場布展，喜愛台南這座城市的心情表露無遺。

這次的全台巡迴特展，主要是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本，特別舉辦展出，讓台灣民眾可以免費參觀，之前兩站是台北與高雄，最後一站台南。

奈良美智在台南隔離期間，創作能量爆發、靈感湧現，產出非常多新作，這些隔離期間的創作都將在南美館1館首次呈現世人眼前。較於前兩站50餘件展品，「奈良美智特展」台南最終站， 將展出大大小小計逾180件作品，是三場巡迴當中作品量最多的一站。

奈良美智的許多作品，畫中人物的眼睛常常是畫作焦點，決定整張繪畫的力量幾 乎都集中在「眼睛」。但說到台南場的主打作品《微熱少女Slight Fever》，許多人好奇 女孩的右眼為何被遮蓋，主要是藝術家在畫完作品當下，頓時覺得少女眼神有著他自己也無法觸及的深層心理，因此才遮蔽其中一眼。

奈良美智也特別指定由《微熱少女 Slight Fever》作為壓軸場主視覺，邀請民眾一起見證這幅在他成長歷程中具重要地位的畫作。

今天南美館舉辦開展記者會，現場文化總會秘書長林錦昌、文化部文化交流司副司長紀東陽、公益財團法人日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長、台南市副市長趙卿惠等都親臨祝賀。

展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁（ https://www.facebook.com/YOSHITOMONARAinTW ）與文總南美館官網。

奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站台南，將在16日登場。圖／南美館提供

奈良美智 台南美術館 日本台灣交流協會

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