完成查馬克遺願 泰武國小古謠傳唱隊站上台北101唱歌
公視夯劇「斯卡羅」大股頭演員、泰武國小古謠傳唱隊幕後推手查馬克，生前許下帶著孩子登上台北101唱歌的承諾。昨天在台北101與東元科技文教基金會的協助下，泰武國小古謠傳唱隊站上台灣第一高樓台北101，以天籟之音唱出「婚禮之歌」、「部落頌」等排灣族經典古謠，用歌聲思念查馬克。
泰武古謠傳唱隊由查馬克創立於屏東縣泰武鄉泰武國小，曾受邀至美國、德國、法國、瑞士、中國大陸、日本、韓國等多國交流演出，並與琵琶大師吳蠻、葛萊美獎烏克麗麗演奏家 Daniel Ho 跨界合作。其中《歌開始的地方》、《歌，飛過群山》等音樂專輯，獲金曲獎「最佳傳統音樂詮釋獎」及「最佳原住民語專輯獎」等殊榮，被譽為「能從歌中看山聽風的天籟之音」。
8 月查馬克因病過世。東元文教基金會執行長蘇玉枝表示，他生前向家人及孩子許下心願—站上台北101唱歌，是「簡單卻重要的事」，東元決定協助完成「站在天際之境‧唱自己的歌」這場圓夢行動。在聚落山海共益平台、台北 101 及東元文教基金會三方攜手合作之下，泰武國小古謠傳唱隊昨天站上台北101觀景台、「站在天際之境」唱歌。
台北101表示，當古謠傳唱隊動人的歌聲響起，傳遞的不只是音樂的能量，更讓來訪觀景台的旅客都能感受台灣的溫暖與美好。
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