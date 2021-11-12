母親的眼淚讓他不想再當毒蟲 勵志中學學生寫作拿獎

彰化縣田中鎮勵志中學黃姓學生參加田中鎮公所鎮長盃閱讀心得寫作比賽，拿下高中組第一名，黃同學寫出他染毒後心路歷史，因毒品讓他失去了美好的高中生涯，但母親的眼淚和親情的支持讓他想重新找回人生的方向，重獲新生。

法務部矯正署彰化少年輔育院今年8月改制為勵志中學，希望讓矯正教育學校化，校長林家如鼓勵學生閱讀寫作，今年多位學生參加田中鎮鎮長盃閱讀心得寫作比賽，共有5名學生獲獎，其中黃同學更拿下高中組第一名，以其自身染毒經歷寫出情感真摯的文章讓評審深受感動。

黃同學參賽文章說道，小時候他的功課名列前茅，但自從父母離異後，母親較少管教他，漸漸的他愈來愈不愛讀書了，更結交壞朋友而吸毒，甚至後來吸毒吸到不成人形，讓媽媽哭得傷心欲絕，在親情的感化下，他去自首，而來到彰化少年輔育院，揮別當毒蟲的日子，才發現在最落魄時，真正陪伴他的是家人「走了一大圈，才發現親情的偉大。」。

田中鎮長洪麗娜今天到勵志中學頒獎，也鼓勵在鎮長盃閱讀心得寫作比賽中拿獎的學生們繼續寫作，洪麗娜說，家庭功能失衡的孩子容易因為缺乏愛而誤入歧途，希望這些孩子能藉由閱讀滋養愛的心靈，更能透過閱讀提升視野，期許勵志中學的孩子放下過去勇往直前，開闢更美好的未來人生。