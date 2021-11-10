獲紐約電影獎當月最佳紀錄片 「尋找達魯瑪克」今首映

「進到山裡，你就能找回自己」。今年七月榮獲「紐約電影獎當月最佳紀錄片」的「尋找達魯瑪克」今天在台北光點華山舉辦首映與座談，該片詳實記錄新任頭目古昌弘在世代交替間，團結部落力量、追尋小米文化根源，以及面對傳統部落文化的傳承課題。

「尋找達魯瑪克」紀錄片由農委會林務局出品、台灣好食協會策畫執行、九采數位影像製作，男主角古昌弘、導演廖士涵及策劃團隊台灣好食協會秘書長吳美貌今天現身在首映會現場，分享影片拍攝歷程。

達魯瑪克是位於台東的魯凱族傳統部落，意為「勇士居住之地」。部落歷經多次遷徙後，三百多年前落腳於卡帕里瓦（Kapaliwa）定居數百年，1969年一場大火造成族人傷亡慘重，許多建築及文物也付之一炬。近年部落展開祖靈屋等傳統建築重建及手藝傳承，同時透過傳統祭儀，積極保存族群文化，尤其每年除草祭、收穫祭及鞦韆祭，以傳統農作小米作為祭典核心，凝聚族人向心力。

「尋找達魯瑪克」呈現傳統部落當代面對的文化存續挑戰，古昌弘原本是不被賦予領導義務的幼子，但哥哥出外工作不願返家接任頭目因此受命，被認為是一個「族語都說不好」的年輕頭目，找到自己的方式帶領部落前進。

導演廖士涵以關注台灣在地元素為創作主軸，也傳達傳統部落「取之有度」的永續精神，刻畫土地與原住民之間的身心靈連結。「尋找達魯瑪克」今年七月榮獲「紐約電影獎當月最佳紀錄片」，同時也是本屆「柏林台灣影展」閉幕片，將台灣人、蹹灣文化的多元樣貌帶到國際舞台。