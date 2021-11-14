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【生活英文】鼻塞、鼻炎、疏通鼻塞英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

台灣這陣子又濕又冷，塵蟎、黴菌過敏原到處肆虐，像希小編一樣有敏感性鼻炎的人應該相當難受吧？不是一直瘋狂打噴嚏就是鼻塞，真是噩夢一場！不過所謂塞翁失馬，焉知非福，鼻炎很難受，但小編準備了各種和鼻炎相關的英文，快來一起學習吧！

鼻炎相關英文

過敏性鼻炎

在醫學上，過敏性鼻炎比較專業的講法是 allergic rhinitis，allergic 是形容詞「過敏的」，而 rhinitis 就是名詞「鼻炎」，發音可以參考字典。那也可以稱作 hay fever「花粉熱」，不過更常會用來表示過敏原為花粉的過敏性鼻炎。（來源參考：維基百科

A: Hey, are you all right? You look awful!（嘿，你還好嗎？你看起來糟透了！）

B: Achoo! I’m okay. It’s nothing but severe allergic rhinitis.（哈啾！還好。只不過是嚴重的過敏性鼻炎而已啦。）

鼻炎引起的各種症狀

過敏性鼻炎會引發各種症狀，像是 stuffy nose「鼻塞」、runny nose「流鼻水」、sneezing「打噴嚏」，來看看這些字怎麼使用吧！

How could I unclog my stuffy nose?（我要如何疏通我的鼻塞？）

→ 這裡除了用 unclog「使暢通、清除阻塞」這個動詞外，也可換成同義的 unblock 或 clear「清理」喔！

I was running with a runny nose this morning. I should've stayed home.（我早上邊流鼻水邊跑步。我應該待在家的。）

Please cover your mouth with a tissue when you sneeze, all right?（打噴嚏時請用衛生紙摀住你的嘴巴，好嗎？）

除了鼻子的症狀，過敏性鼻炎也會引起「眼睛癢」 itchy eyes、「流淚」watery eyes 和「眼皮浮腫」swollen eyelids 等等。

Don’t fuss about my swollen eyelids, okay? I wasn’t crying. I just slept too much.（別過度擔心我的眼皮浮腫好嗎？我沒在哭。我只是睡太久了。）

過敏原

引發過敏性鼻炎的主因不外乎就是 allergen「過敏原」，常見的過敏原有 pollen「花粉」、dust mite「塵蟎」、mold「黴菌」、air pollution「空氣汙染」。另外，如果要表示「對某物過敏」的話，可以說 be allergic to something，來看些例子！

The most effective way to treat allergies is to avoid any exposure to the allergens that trigger reactions.（最有效治療過敏的方式就是避免接觸會引發反應的過敏原。）

Matt really wants to have a dog, but, unfortunately, he’s allergic to it.（Matt 很想要養隻狗，但很不幸地，他對狗過敏。）

噴劑

過敏發作而鼻塞、流鼻水時，有些人會使用「鼻噴劑」減緩症狀，英文就是 nasal spray。

You’d better consult a doctor before you use a nasal spray to treat rhinitis.（使用鼻噴劑治療鼻炎前最好諮詢一下醫生。）

以後飽受鼻炎之苦的人就能用英文表達自己的苦境了，是不是很實用啊？

延伸閱讀

1.「中文都是感冒，cold 跟 flu 到底差在哪？」- What's the Difference Between the Cold and the Flu?

2.【生活英文】常見感冒大集合！

3. 流言追追追：天氣冷真的會讓人生病嗎？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

過敏原 黴菌

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