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台灣各大學世界排名差 廖俊智：歐美並不重視大學排名

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立委林奕華表示，台灣的大學在世界排名並不理想。以QS世界大學排名來看，台灣這十年在世界五百大大學的成績直直落。記者陳宛茜／翻攝
立委林奕華表示，台灣的大學在世界排名並不理想。以QS世界大學排名來看，台灣這十年在世界五百大大學的成績直直落。記者陳宛茜／翻攝

立法院教委會今天審中研院預算。立委林奕華詢問曾在美國名校執教多年的中研院院長廖俊智，為什麼台灣各大學在世界排名往往無法有亮麗表現？廖俊智回答，其實歐美對這些大學排名並不重視，只當作參考指標之一。

林奕華表示，台灣的大學在世界排名並不理想。去年台大好不容易擠進英國泰晤士高等教育特刊(THE)百大，今年又跌出百大。再以QS世界大學排名來看，台灣這十年在世界五百大大學的成績直直落。她質疑，為什麼台灣各大學在排名部分無法有亮麗表現？

曾在美國加州大學洛杉磯分校任教並擔任系主任的廖俊智表示，其實歐美，尤其是美國，對這些大學排名並不重視，因為這些排名的系統設計會影響排名。以美國而言，許多很好的學校，排名不理想且落後於不好的學校。他分析，這些排名系統有一部分是用名聲來做評比，如果你在報章雜誌不斷宣傳這個學校很差，排名就會愈來愈差。

美國 廖俊智 大學排名

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