「省吃儉用買蘋果給養母吃」 長輩用藝術治療剪紙、拼貼、混色回顧那些生命歷程

第六次──生命故事書

團體出席

5位長輩參與，其他人因旅遊計劃和生病請假。

團體特殊狀況

因疫情升溫，桌子有間隔的分開擺放，每位長輩各自使用一張長桌。

團體歷程

團體開始前，我擺放媒材，工作人員和侯奶奶協助將大家的作品分類。奶奶們都表示團體次數實在太少了，詢問：「為什麼不能久一點？」表示還想再繼續，也提出一定要向承辦人員反映，未來應該延長時間。

大家表達感謝的聲音此起彼落。侯奶奶明確的指出：「謝謝老師沒有直接跟我們說要畫什麼，而是幫助我們自己想要畫什麼，所以每個人的書都很有保留的價值，可以給子子孫孫講故事」。吳奶奶和英英奶奶也拿筆開始畫畫和上色。

團體一開始的前10分鐘，我們先快速回顧第一次到第五次的歷程，雖然大家對順序不很確定，創作內容卻都記得很清楚，也主動回應對彼此作品的印象，例如吳奶奶畫的那顆木瓜看起來真好吃。全體成員都特別對上週的生命線和拼貼作品印象深刻。

接著，我用5分鐘說明作品組合成書的不同方式，可以從側邊或是上下翻頁，也可以將作品連成長卷般的摺頁，請長輩自己決定書的形式和內頁的排序。創作的部分全部由長輩自行選擇，包括決定封面和封底的色彩，以及是否想繼續描繪，是否想增加書中的內頁和內容，或是如何設計封面。

阿香奶奶、英英奶奶和吳奶奶上週的作品都有接頁，她們馬上決定把內頁接成一長條。許爺爺在嘗試不同的排放方式後，也決定連接成一長條。侯奶奶則是決定在左邊裝訂，由右至左翻頁。長輩們在創作的時，我使用他們選用的膠帶或雙面膠，協助他們將作品黏貼成冊。

創作歷程中，除了侯奶奶一開始沒有想法，四處走動外，大家都相當專注的投入創作。英英奶奶表示，要不是早上喝了一杯咖啡，根本不想去廁所。當我提醒大家只剩10分鐘時，奶奶們都反映需要多一點時間，所以延後5分鐘。15分鐘的分享討論時間也因為熱烈的分享與回應，團體晚了10分鐘結束。

侯奶奶省吃儉用買蘋果給養母

本以為會遲到的侯奶奶，一大早就排隊做好體檢，維持了第一位抵達的記錄。一開始，她不曉得要畫什麼，而在團體裡四處走動。我帶她回座位後，她先排放作品順序、增加空白頁，表示回去可以繼續畫。接著，將描繪的畫貼在綠色粉彩紙當封面。分享時，奶奶哽咽地說，至今尚不知親生父母，因為養母對自己很好而一直不敢問她。奶奶提到過去蘋果很昂貴，但是她會省吃儉用的買給養母吃、讓她開心。

最後，她表示畫了搖籃代表出生之後的嬰兒時期，由於生活清苦，所以「有夢最美」。她畫了拿著一束花的女孩，代表她的謝意，包含對中心工作人員協助尋求念書機會的感謝，還有對全部團體成員以及我的感謝。

英英奶奶把媽媽遺像畫得很漂亮

英英奶奶專注地畫完上週尚未完成的兒子和女兒，接著描繪媽媽的遺像，表示要把媽媽畫得很漂亮，因為她是一個很好的媽媽。她選擇以剪貼圖形的方式製作封面，我們討論大小和色彩排列時，她有自己的想法。

（本文出自《玩藝術，一起老》，未經同意禁止轉載。) 分享時，她說到自己的媽媽很偉大，雖然家裡窮苦，還是把姐妹都拉拔長大，她15歲時，媽媽生病臥床，人口販子想說服媽媽把自己賣掉，當時已有3位鄰家女孩被賣掉，但媽媽沒有同意，讓奶奶接下來可以有幸福的人生。

奶奶表示不管生活或工作，她都一直認真的過日子，唯一遺憾的是自己離職後，接任的人常被主管斥責，即使奶奶盡可能地與她分享經驗，她仍然上吊自殺了。最後，她分享這一生身邊有許多貴人協助自己，就像是封面呈現出來的圓滿。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

團體回顧時，阿香奶奶聽到大家第一次是畫喜歡吃的水果，表示她要補畫。我說明除非她覺得有需要，不然不補也可以。她回應說她很喜歡吃水果，所以想要補畫，並和我討論和練習紫色混色的方式。接著，奶奶獨立使用色紙剪窗花，除了詢問花瓶如何剪，以及和吳奶奶討論牽手的人如何裁剪之外，其他時間都是自己專注的完成作品。

奶奶先分享自己喜歡吃的葡萄和蘋果，再介紹封面圓滿的花瓶，表示自己有一個「美好的人生」，她也表示回家之後會繼續剪小花貼在上面。封底有兩個配有底色的窗花，和下方牽手的人，她回去之後也會將封底的兩邊補起來，完成作品。

如何剪出連續的人？「色紙先折成風扇狀」

吳奶奶一到，就開始描繪瑞士場景，包含當地的房屋、櫻桃樹以及家人，並將背景著色完成。她邊畫邊說，本來對畫畫真的一點興趣都沒有，也一竅不通，現在能夠下筆，「已經習慣每週來，居然這麼快就結束了。」

看見英英和阿香奶奶在剪紙，她也決定拼貼封面，過程中有詢問我如何剪出連續的人，第一次是我協助她，第二次是阿香奶奶提醒她色紙要先折成風扇狀。分享時，她描述在瑞士生活的經驗，說明只畫了丈夫、自己以及兒子一家人，由於地點在瑞士，所以沒有包含女兒，她也介紹了女兒的成就，感到非常驕傲。

擔任銀行經理時很順遂 退休作保陷低潮

陳爺爺選擇了粉紅色作為封面和封底的顏色。他決定使用彩色筆之後，安靜的思考了一會兒，才在封面寫下團體名稱「生命故事繪本」。爺爺小心地一撇、一橫、一豎、一捺的放大字體書寫，並慢慢地描繪自己的形象。畫面中的綠色上衣和繫有皮帶的藍色褲子正是爺爺當天的穿著，一頭白髮也是他的特徵。

分享的時候，他先感謝我給大家機會創作，接著依照內頁回溯自小的家庭和求學經歷，以及擔任銀行經理的順遂。他表示從小喜歡吃香蕉，到現在還是每天吃一條香蕉。他退休作保的低潮維持一段時間，但是感謝一直陪伴在側的太太。爺爺以出國看兒子時所看見的聖誕樹來呈現希望，並畫上句點。

（本文出自《玩藝術，一起老》，作者： 蔡汶芳）