【專業英文】ICU、ER、BP 這些簡稱是什麼意思啊？

希小編最近在網路上看到一些很荒謬的中文簡稱,像是澳打(澳洲打工)、情勒(情緒勒索)、估咩(Google Map)等等,看得讓人啼笑皆非。

不過反過來想想,英文裡也有許多這種簡稱,特別是在醫療機構,有些專有名詞實在太長了,常常會用簡稱代替,今天就來認識一下這些簡稱吧!

常見的醫療名詞簡稱

ER

你猜到了嗎?ER 其實就是 emergency room「急診室」的縮寫,有一部影集的名稱就叫作 ER《急診室的春天》。

A 24-year-old man was brought to the ER in a coma.(一名 24 歲的男人在昏迷狀態被送進急診室。)

ICU

什麼?你說 ICU 是 I see you?不是啦,ICU 是 intensive care unit「加護病房」的意思。

Martha nearly died in a car accident and was in the ICU for over two months.

(Martha 差點死於車禍,最後在加護病房住了兩個多月。)

DNR

DNR 是 do not resuscitate「不施行心肺復甦術」的縮寫,那我們常聽到的 CPR 則是 cardiopulmonary resuscitation「心肺復甦術」,也可以一起認識一下。

Some of our patients may choose to have a DNR order, and we respect their decision.(我們有些病患會選擇不施行心肺復甦術,我們也尊重他們的決定。)

BP

BP 是 blood pressure「血壓」的縮寫,舉個例子:

Please be seated. The nurse will take your BP in a moment.(請坐。護士會馬上幫你量血壓。)

AIDS

這個字大家應該比較熟悉吧?AIDS 就是 acquired immune deficiency syndrome「後天免疫缺乏症候群」,也就是愛滋病。

It’s reported that over the last four decades, AIDS has killed at least 700,000 Americans. However, COVID-19 has killed more people in these two years.(據報導,在過去 40 年,愛滋病至少造成了七十萬美國人死亡。然而,COVID-19 在兩年內就造成了更多人死亡。)

不僅國外醫院會用這些簡稱,台灣的醫院也會使用喔,大家如果有機會到醫院時可以留意一下,當然還是祝大家身體健康啦!

