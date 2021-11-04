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【專業英文】ICU、ER、BP 這些簡稱是什麼意思啊？

聯合新聞網 / 希平方

希小編最近在網路上看到一些很荒謬的中文簡稱，像是澳打（澳洲打工）、情勒（情緒勒索）、估咩（Google Map）等等，看得讓人啼笑皆非。

不過反過來想想，英文裡也有許多這種簡稱，特別是在醫療機構，有些專有名詞實在太長了，常常會用簡稱代替，今天就來認識一下這些簡稱吧！

常見的醫療名詞簡稱

ER

你猜到了嗎？ER 其實就是 emergency room「急診室」的縮寫，有一部影集的名稱就叫作 ER《急診室的春天》。

A 24-year-old man was brought to the ER in a coma.（一名 24 歲的男人在昏迷狀態被送進急診室。）

ICU

什麼？你說 ICU 是 I see you？不是啦，ICU 是 intensive care unit「加護病房」的意思。

Martha nearly died in a car accident and was in the ICU for over two months.

（Martha 差點死於車禍，最後在加護病房住了兩個多月。）

DNR

DNR 是 do not resuscitate「不施行心肺復甦術」的縮寫，那我們常聽到的 CPR 則是 cardiopulmonary resuscitation「心肺復甦術」，也可以一起認識一下。

Some of our patients may choose to have a DNR order, and we respect their decision.（我們有些病患會選擇不施行心肺復甦術，我們也尊重他們的決定。）

BP

BP 是 blood pressure「血壓」的縮寫，舉個例子：

Please be seated. The nurse will take your BP in a moment.（請坐。護士會馬上幫你量血壓。）

AIDS

這個字大家應該比較熟悉吧？AIDS 就是 acquired immune deficiency syndrome「後天免疫缺乏症候群」，也就是愛滋病

It’s reported that over the last four decades, AIDS has killed at least 700,000 Americans. However, COVID-19 has killed more people in these two years.（據報導，在過去 40 年，愛滋病至少造成了七十萬美國人死亡。然而，COVID-19 在兩年內就造成了更多人死亡。）

不僅國外醫院會用這些簡稱，台灣的醫院也會使用喔，大家如果有機會到醫院時可以留意一下，當然還是祝大家身體健康啦！

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1.【英文縮寫】e.g. 和 i.e. 到底差在哪？

2.【NG 英文】『聖誕快樂』英文縮寫到底要用 X’mas 還是 Xmas 呢？

3.【NG 英文】英文縮寫『vs、v.s、vs.、v.s.』哪個才是正確的？點錯地方竟然變成別的字！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

愛滋病 COVID-19 情緒勒索

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