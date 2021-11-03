用AI平台軟體學「辦桌英語」 助在地文化國際行銷

數位學習掀熱潮，有新創公司透過AI推英語口說學習平台，導入台灣在地辦桌活動，讓民眾透過軟體學習如台菜「西魯肉」等辦桌英語，能教外國朋友如何吃辦桌菜，更有利國際行銷。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，助推AI人工智慧、5G、大數據和物聯網等數位科技崛起，遠距學習扮演重要角色，政府也提出「數位國家、智慧島嶼」發展方向，全力扶持國內數位經濟產業。

其中，AI新創公司「易晨智能」推出EZTalking英語學習平台軟體，應用AI技術提升英語「聽說讀」3大能力，已有補習班、國中小學校採用，也與中華民國在地數位發展協會結盟，將英語生活化。

中華民國在地數位發展協會理事長花上雅今天告訴中央社記者，大拜拜是過去國人懷念的傳統盛況，協會日前透過舉辦「三重大拜拜」辦桌活動讓經典重現，也將EZTalking App導入協助國際行銷，未來將在台中及其他縣市舉辦相關活動。

台菜「西魯肉」的英語該怎麼說，花上雅表示，「答案是Braided Meat Dish」，活動中透過軟體，讓參與民眾輕鬆學台菜的英語，能教外國朋友如何吃辦桌菜，讓未來的雙語教育及台灣國際化，建構在生活中。

易晨智能執行長許永昌表示，人工智慧只是工具、實現的方法，如何使用技術將學英語變得有趣而不是痛苦的學習，將進行全方位推廣，讓全民快樂學英語。