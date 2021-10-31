今天最後一天！「鄭成功畫像」等8件台博館珍品將換展

國立台灣博物館二樓常設展「博物台灣」於2月27日開展，其中人文展廳「浮生台灣」第一單元「時代印記」，展出包括國寶「鄭成功畫像」等相當珍貴且過去較少展出之典藏，均為台灣文化史上重要的歷史見證。其中不少珍貴文物有限展規定，即將於今天展出後下檔，文物迷請把握機會。

台博館表示，考量此批典藏年代久遠又多為書畫形式，對於溫溼度及光照敏感度較高，為避免原件長期展出造成損害影響，展覽採取原件與仿製品輪流替換之展出模式，11月1日將進行第一次換件計畫。

本次換件品項含國寶《鄭成功畫像》；重要古物—徐澍《台灣番社圖》4件、《光緒10年『法人棄好背盟無端挑衅』曉諭》、牡丹社事件「蕃社歸順保護旗第53號」；珍貴動產—《林天木台灣巡行圖》等。

歷代流傳於官方、民間的鄭成功畫像、雕像、神像亦有多種版本，但是其中年代較早、影響後世最深遠的鄭成功畫像版本，則莫過於台博館館藏「鄭成功畫像」。本畫像原為台灣鄭氏家族代代相傳的祖先畫像，1911年以國寶之規格，由鄭氏家族獻納給台灣神社，戰後轉至台博館收藏。2009年更列為中華民國之「國寶」。