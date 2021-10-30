明新科大校慶如聯合國 五星級學生宿舍今動土

疫情趨緩，新竹縣明新科技大學今天歡慶創校55周年，除了有國際嘉年華園遊會、新竹高中職社團展演等活動，晚上還有校慶演唱會，校園重現熱鬧景象，校方今天也進行新建學生宿舍動土典禮，9層樓宿舍將追求五星級觀光旅館空間設備標準，預計2年內完工。

明新科大既有學生宿舍有多棟老舊，學生入住意願不高，校方為提供學生舒適住宿環境，也讓逐年增加的國際生有更好的住宿空間，決定在網球場處興建學生宿舍，今天在董事長張祖民、校長劉國偉等人焚香祝禱下進行動土儀式，祈求工程圓滿順利。

校方指出，新建學生宿舍為地下1層、地上8層建物，規畫可入住床位560床，新建宿舍規畫融合地景採EXTRA VIEW全視景設計，並追求國際五星級觀光旅館空間設備標準，宿舍內還有健身房、洗衣間、餐廳等空間，符合現代生活需求，媲美附近建案。

明新科技大學近年配合新南向政策，校內國際生越來越多，包含越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等東南亞國家，以及日本、韓國、蒙古、烏克蘭、俄羅斯、印度、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地及中港澳等17個國家地區，國際生逾1200人。

校長劉國偉分享，雖然國內少子化生源減少，但明新努力拓展國際生生源，校內氣氛如同「大學聯合國」，今天校慶也舉辦國際嘉年華，國際生擺攤販售蒙古肉餅、日本和菓子、印尼娘惹糕等異國美食，國際長廖信徳也來逛攤，感受國際生的熱情，蒙古生還搭建蒙古包布置成塞外情境體驗區，讓師生不用出國就能「一秒飛到蒙古」。

就讀企管系大四的安心來自蒙古，她說，4年前考量台灣環境安全，也有未來發展性，在家人支持下來台灣念書，目前明新科技大學有9名蒙古生，畢業後很想留在台灣繼續工作，但這2年來因為疫情緣故無法回蒙古，未來會先回家，再決定是否來台工作。