畫出傷痛的生命河流 老奶奶憶：如果小孩子不乖，就被日軍抓起來拋到天上用刺刀一刺

第五次──生命線

團體出席

7位長輩出席，3位請假（生病、事先安排別的事情）。

團體歷程

侯奶奶、吳奶奶和英英奶奶提早抵達。侯奶奶談起自己不想處理財產，讓子女自己分就好，吳奶奶建議可以自己先做安排。由於當天下雨且伴隨豪大陣雨，英英奶奶說自己提早了20分鐘出門，搭公車才不會遲到，她也說吳奶奶早上打電話跟她說雨太大了，不想出門，自己請她等雨小一點再騎腳踏車出發。魏奶奶接著說，騎腳踏車不容易同時撐傘，她自己住得近，所以很方便。

剛抵達的阿香奶奶說，自己本來以為雨太大不能來，其他奶奶們說，一進來就知道她還沒到，因為她的腳踏車很好認。阿香奶奶說明自己的腳踏車後座有籃子，所以很好認。大家接著討論時間過得很快，團體下週就要結束了，覺得很捨不得。他們表示，發現每次時間都過得很快，都會畫到忘記去上廁所。侯奶奶說，自己下週要去做身體檢查，也許會晚一點到，魏奶奶則說很可惜，下週已排好要去旅遊，沒辦法來。

人生很坎坷所以畫畫要畫山路

團體晚了10分鐘開始。15分鐘的暖身活動是討論個人從出生到現在的歷程。長輩各自談到彼此的年齡，接著是人生的經驗。我問大家，如果人生歷程像是道路或是河流，會是什麼樣子？英英奶奶馬上說，自己的人生很坎坷，阿香奶奶接著說自己也是，所以要畫山路，因為爬山很辛苦。吳奶奶馬上接著說，這樣今天會畫不完，開玩笑說會回不了家。

創作過程一開始，英英奶奶、阿香奶奶和吳奶奶邊畫邊談到小學念書最開心了，她們都是從7歲的自己畫起。阿香奶奶生動地說，自己以前上學都是跳曼波舞回家的，因為中午太陽大、石子燙，她必須要跳到土地或草地上，才不會被燙到腳。吳奶奶接著說：「對對對，因為以前都沒有鞋子穿。」過了一會，英英奶奶問：「那妳們有背書包嗎？」奶奶們分別說自己帶媽媽做的手提袋，吳奶奶回應自己也提小花袋。

侯奶奶使用彩色筆描繪人生崎嶇不平的道路。

奶奶的共同回憶：日軍掠奪個人資產和物產

除了陳爺爺小時候躲過空襲，其他奶奶都是臺灣光復後出生的。吳奶奶說自己的奶奶告訴她，以前日據時代，士兵要吃什麼就自己拿。日軍會隨便抓大家養的雞或摘種的水果，如果小孩子不乖，就被日軍抓起來拋到天上，用刺刀一刺，所以大家都很害怕。接著大家討論到日軍會掠奪個人資產和物產。魏奶奶說自己家種的米也是，害怕被日軍拿走，所以會偷偷地藏在床底下。

吳奶奶則提到自己家的榻榻米、方糖被日軍搶走。奶奶們紛紛表示無法了解為什麼現在人會說日本好，她們討厭聽到人家說日本統治的時候，臺灣治安好，因為根本是恐怖統治。她們共享存在的文化脈絡。鄭爺爺10點抵達，我簡要說明創作主題，阿香奶奶也分享了自己用山路來呈現生命軌跡。此後，大家就很安靜且專注地描繪自己的作品。

我本來只預留了20分鐘做分享討論。由於每位長輩都開放且真摯地進行分享，大家除了仔細聆聽，也紛紛自發回應。分享的對話中，有傷痛也有力量。團體晚15分鐘結束。

（本文出自《玩藝術，一起老》，未經同意禁止轉載。)

侯奶奶：家中有五子，但沒有登科

侯奶奶自主的描繪，過程中幾度詢問和確認如何書寫某幾個字。她用一張圖簡略的介紹自己生平：幼年沒煩惱、快樂上學，之後遠離家鄉謀生、以貨車代步，一家有二十幾人和樂融融。她起身繞一圈之後，再做了些微的修改調整。

她表示自己從小家境清寒，20歲離家，22歲結婚，生了兩男一女，大女兒生了5個兒子，本來還想要繼續生，希望生個女兒，後來放棄。大家說五子登科，她回應家中有五子，但沒有登科，還好後來媳婦生了第一個孫輩就是女的，一了女兒的心願，奶奶開心地說自己當「祖」了。其他奶奶們都恭喜她。

鄭爺爺60歲在國外退休後回台，太太就過世

鄭爺爺專注的描繪，中間詢問我如何畫藍天、白雲、小狗。他主動第一個分享，表示自己的人生是30歲結婚之後才開始的。夫婦倆育有一女，三個人後來都信天主教。他畫了教堂，說到天主教堂常常蓋在山坡上。50歲之後經常被外派到南非、中國大陸、賴索托和越南，因而和妻女聚少離多，一開始，一去就是6個月，後來變成3個月可以回臺一次。

60多歲在國外退休後，回到臺灣，沒過多久，太太就生病過世。他畫了黃色和紅色的花海，分享他去合歡山看見一片杜鵑花海很美，奶奶們也回應自己受感動的經驗。畫面右方的一個大十字架，希望未來一家三口都能夠在天堂相聚。最後，他提到一直記錯時間，以為團體是10點開始。

鄭爺爺使用彩色筆描繪自己婚後才開始的人生。

英英奶奶8歲喪父、爺爺重男輕女不要4個姐妹

英英奶奶先畫出7歲笑得燦爛的自己，接著畫鄉下的景觀和石子路，以及8歲喪父而流淚的自己。然後接上另一張紙，畫了18歲結婚的自己以及4個小孩，她能自主的描繪。分享時，她談到自己悲喜交雜的一生。小時候的她一直很開心，說到8歲父親過世時哽咽了，她流淚分享當時自己背著不到一歲的妹妹，爺爺重男輕女，不要4個姐妹們，單單帶著哥哥搬去彰化，媽媽辛苦的帶大4個姐妹，但後來經濟實在過不去，不得已把妹妹送養出去。

奶奶說18歲結婚，嫁得很好，丈夫人很好，讓自己覺得幸福。她特別強調自己當時很瘦、有腰身，其他長輩都笑了。鄭爺爺還回應她現在也很瘦。後來，她生了3個女兒1個小兒子，老大胖胖的，兒子事業有成。她有5個孫子，兩個女兒各生了一對子女，兒子則有1個女兒。

阿香奶奶很快畫完山路，先接上另一張紙，然後再仔細添加畫面的場景。她寫了：「出生時無紫光祥雲」、「走在崎嶇的山路上、告訴自己只能勇往直前」。分享時，她表示自己家裡重男輕女，年紀稍長來到臺北之後，她不甘心也不希望自己只能當女工。

她的人生後來「漸入佳境」，有師大的老師認她為乾女兒，而住在老師家，因為師專的學費比較便宜，而進入師專就讀，畢業之後，她開設幼兒園，非常認真經營，半夜睡覺的時候，如果想到什麼好點子，也會馬上爬起來寫下來。如果有學生不來了，也會認真檢討是不是有什麼地方沒有做好。後來先生指出自己名利都有了，不需要再這麼努力了。

陳爺爺：永遠記得太太中風倒在浴室這一天

陳爺爺以人生階段來區分畫面。從爬行的小嬰兒畫到童年時，覺得老虎畫得不像，經過我們討論之後，加上了虎紋。他畫新臺幣飛了代表他的人生低潮，也畫了之後擔任導護的生活。

爺爺分享自己小時候日子過得很平順，5歲前喜歡看馬戲團表演，之後順利在銀行工作，退休前當到經理、月領14萬。奶奶們回應即使是現在也是高薪。退休後因為人作保而跌入人生低潮，他當時足不出戶、抬不起頭來，除了很想死之外，身體有著各式各樣的疾病，包括心臟病、高血壓、糖尿病，還因為嚴重大腸扭轉而開刀，當時每天醒來他都覺得怎麼還沒死、怎麼死不了。

他又談到太太陪在身邊，沒有責備他，以及她為人善良的各種行蹟。後來外孫女上小學，替媽媽簽了擔任導護志工的同意書，但爺爺的女兒沒辦法去當導護，爺爺因此開始踏出家門，擔任導護志工。他接著哽咽地說永遠記得10月3號這一天，太太中風倒在浴室，他回家發現時，太太只有非常微弱的脈搏。他打119和出去找人協助送醫，但太太還是在當天下午4點宣告不治，讓自認很堅強不哭的爺爺想到還是難過。大家都專注聆聽，支持著爺爺。

吳奶奶：自己堅持才能繼續讀書

吳奶奶由左而右的畫，邊畫邊說小時候自己有留瀏海，媽媽把頭髮剪的很土。她也畫了來臺北念書住的房子，畫到穿著晚禮服的自己時有些挫折，透過白色粉蠟筆修飾後比較滿意，她很快地描繪了裁縫工作室中的裁縫機和衣服。分享時，奶奶說家裡重男輕女，8個小孩中有3個女生5個男生，自己是老大。

她說爸爸曾多次要自己別再念書了，聯考上初中，也是自己堅持才能繼續讀書。後來，她到臺北學裁縫，學會打版後開始教學，結婚後開了一間裁縫工作室，專門接訂製的女裝和童裝。她表示，以前的衣服要合身，不像現在衣服寬寬的很好做。她提到育有一對乖巧的子女，來不及畫外派瑞士的兒子。魏爺爺接著回應說瑞士很好。

魏奶奶：還是臺灣生活機能方便

魏奶奶想畫住過的不同地方。我們透過討論，協助將她的想法視覺化後，她由右往左地描繪了鄉下景觀以及臺北街景和車子。她畫巴黎鐵塔時，提到當時是搭飛機往返的，所以用白色粉蠟筆將連結的道路覆蓋塗掉。分享時，她介紹小時候在雲林鄉下長大，10幾歲來臺北念書，住在昆明街和成都路附近，當時附近大多是4層透天厝，旁邊也有更高的大樓。

她大學畢業後順利考上公務員，55歲提早退休。女兒去巴黎念書後，留在那工作，女兒生產後，奶奶去幫她坐月子，對巴黎鐵塔及塞納河畔記憶特別深刻，她待了一年多後回臺，覺得還是臺灣的生活機能方便。魏爺爺問是法國女婿嗎？奶奶回答是擔任工程師的德國人。最後，她再度表示已經安排旅遊行程，無法參與最後一次團體，感到可惜。

（本文出自《玩藝術，一起老》，作者： 蔡汶芳）