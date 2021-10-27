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兩廳院展演5G技術 打造分身改變劇情

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
經濟部與文化部跨部會打造全新型態的線上展演《神不在的小鎮》，將於10月30日開演。(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)
經濟部與文化部跨部會打造全新型態的線上展演《神不在的小鎮》，將於10月30日開演。(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)

女子帶著憂傷與憤恨死去，但沒人知道誰才是兇手！兩廳院邀請觀眾參與30日推出的《神不在的小鎮》，讓觀眾打造線上虛擬角色，扮演偵探破解案情，還能透過投票決定劇情走向。經濟部次長林全能說，為了本次展演具體與網路的即時同步體驗，與文化部、兩廳院共同斥資4000萬打造5G專網。

懸疑劇情觀眾決定

在展演《神不在的小鎮》中，因為一場網路輿論的風波，導致一名女子的死去。展演中關鍵人物各執一詞，真相撲朔迷離。劇情開放與觀眾互動，讓每位觀眾的選擇都將影響故事的結局。

觀眾不僅能到兩廳院觀看表演，展演也開放線上觀看直播，觀眾將可以透過即時留言與投票決定劇情走向。兩廳院也將建設線上虛擬小鎮，讓民眾可以透過建立虛擬分身來共同參與，搶先體驗虛擬「元宇宙」的魅力。

文化部次長李連權說，該劇為不僅跨領域合作，更打造4K多視角的觀演方式，創造「網路的沉浸式劇場」，結合線上直播、即時互動及電玩虛擬實境三個要素。

5G展演三大亮點

林全能指出，經濟部長期投入5G的技術開發，在製作與醫療產業都有不錯的發展。而本次展演《神不在的小鎮》，整合了經濟部商用網路與文化部數位內容，期望透過5G技術為文藝創作挹注新生命力。

林全能說，5G 專網是有特定目的、獨立運作的網路系統。在特定區域內，呈現高速、低延遲的特色。本次計畫經濟部斥資4000多萬，結合多間廠商為該劇建立5G專網。他說表示，之後預計也會南部的音樂中心、展覽館持續推行相關技術。

他強調，為了此次表演打造了目前亞洲最大5G展演型專網。《神不在的小鎮》也是台灣首部以5G專網技術創造的「沉浸式劇作」，讓線上、線下的觀賞者及時共同體驗。

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兩廳院 林全

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