美國新聞與世界報導公布大學排名 中醫大、亞大優異

美國新聞與世界報導公布全球大學排名，結合為「中亞聯大」系統大學的中國醫藥大學與亞洲大學均入榜，中醫大全球第771名、全台第6、私大第1名；亞大全球1506名、全台第17、私大第6、非醫學類第2名。

美國新聞與世界報導公佈的全球大學排名有90個國家、1750所，被認為具有全球辦學參考價值。中亞聯大董事長蔡長海教授指出，推動兩校努力爭取各項國際排名，是要顯示私人興學辦教育的企圖心，以及辦學績效能受國際肯定，希望能成為國際名校，培育全球人才，努力有成果。

亞大校長蔡進發說，亞大創校20年，第14年即登上泰晤士報世界大學排名，隨後陸續獲得上海交大、美國新聞與世界報導、英國QS等國際主要四大排行，這對亞大而言，是辛苦也是榮譽。

蔡進發說，四大國際排行所採指標內容不一，但其中有3項共通評比指標，一是論文發表數、二是論文引用率、三是國際聲望；亞大在這方面均有穩定的績效，成為年年上榜基石。

亞大還有2個學科進榜美國新聞與世界報導1000大排名，分別是腫瘤學第353名，以及臨床醫學第852名，表現突出。

他說，亞大的醫學暨健康、護理、資訊電機等學院和該校附屬醫院、中醫大醫院合作，師生全力推動AI智慧醫療的研究與發展，是這兩項學科入榜的主要原因，且能導入教學，讓學生在考醫療有關國家證照方面，通過率高，實習就業方便，畢業即就業。