有蛻變有不變 台灣編舞家蔡博丞獲選十大傑出青年

台灣編舞家蔡博丞是左營高中舞蹈班校友，曾獲「西班牙布爾戈斯國際編舞大賽金獎」、「丹麥哥本哈根國際編舞大賽金獎」等，德國舞蹈雜誌《Tanz》評選為「2017/2018年度最佳傑出編舞家」。10月甫獲選為十大傑出青年文化藝術類得獎者，師生與有榮焉。

蔡博丞來自高雄楠梓右昌的眷村社區，國中時期因社團表演啓蒙對舞蹈的興趣，高中考入左中舞蹈班，開始專業的訓練，奠定舞蹈技巧能力及編創能力。

台北藝術大學舞蹈系畢業後，陸續向國外各項比賽投案，2014年以中元水燈為意象的舞作《浮花》，獲第28屆德國漢諾威國際編舞大賽的「德國高堤耶舞團斯圖加特劇院製作獎」與「觀眾票選獎」，同年成立了「丞舞製作團隊」。

2015年更以雙男舞作《Hugin／Munin》，在國際上奪下「西班牙布爾戈斯國際編舞大賽金獎」、「丹麥哥本哈根國際編舞大賽金獎」及「以色列耶路撒冷國際編舞大賽銀獎」。

蔡博丞2016年被德國TAIWAN TATLER 雜誌評選為「Generation T 最具影響力且表現傑出的50大年輕名人」；2017年作品《Hugin/Munin》於西班牙TAC藝術節獲最佳演繹獎，作品《INNERMOST》於瑞士伯恩舞蹈平台，獲金獎第一名及伯恩舞蹈製作獎。

2018年獲德國Tanz雜誌評為2017/2018 最有潛力青年編舞家之一；2019年作品《Orthrus》獲瑞士伯恩舞蹈平台之金獎第一名暨伯恩舞蹈製作獎；2020年獲法國表演藝術專業評論協會評為年度最具前瞻性編舞家。

左中導師喻緒琪說，博丞在就學期間就展現出豐沛的創意，透過觀察日常周遭，創意信手拈來。教師周素玲是博丞身後重要推手，也是這次十大傑出青年的推薦者，一直鼓勵他創作及演出，曾帶著他到吉隆坡參加「2005馬來西亞國際舞蹈節」，協助博丞擔任左中舞蹈班第19屆學生創作展「黑名單」製作人等。

左中校長張簡玲娟表示，博丞對於自己在左中三年獲得的學習及扎根，滿懷感激，只要有需要找他來給學弟妹上課分享經驗，都竭盡所能抽空回來，分享給新一代的舞者，絕不藏私。