擁23張街藝證喜憨天使 林邊國中分享克服缺陷故事
周大觀文教基金會創辦人周進華為永續書香下鄉，25年來捐贈15萬多冊勵志圖書給故鄉屏東縣多所中小學，希望讀出希望，今天到林邊國中頒發讀出希望獎學金，鼓勵音樂天使曾鈺鈞、微笑天使陳姿頤、行善天使張雪玲、陽光天使鄭子芸、樂觀天使陳宥臻、開心天使曾郁惠6位學生，考上23張街頭藝人執照的基金會全球熱愛生命獎章得主陽光喜憨天使周以嘉，也到場分享送愛全球的自傳《第一道陽光》。
周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，陽光喜憨天使唐寶寶周以嘉，出生4個月被診斷罹患唐氏症，她克服先天障礙與肢體缺陷，學習陶笛13年、鋼琴6年、電子琴5年、薩克斯風3年，每種樂器都練習上百次、上千次、上萬次，只為表演好一首曲子，在媽媽尤惠珠及林啟通老師的鼓勵下，考取全台23張街頭藝人證照。
她說，周以嘉不斷挑戰極限、自助助人，讓歡樂永留人間，激勵許許多人迎向陽光，成為全球最美麗的名片，榮獲周大觀2016年全球愛生命獎章，與基金會走遍世界各地，傳愛全台、美國、芬蘭、瑞典、哥倫比亞、秘魯、大陸、馬來西亞、新加坡等國家，感動世界。
周大觀文教基金會副秘書長蔡潔玲說，基金會成立於1997年，由周大觀父母周進華、郭盈蘭和友人加拿大中文學校校長趙翠慧等人，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」遺志成立；25年來已表揚68個國家、402位全球熱愛生命獎章得主，並持續義助31萬多名全球弱勢癌童，永續推動全球關懷生命系列活動，哥倫比亞國會以2019年第61項決議，頒發哥國國會最高褒揚勳章表揚，今年聯合國世界和諧基金會，更以頒發世界和諧傑出貢獻獎章肯定。
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