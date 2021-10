「坐在椅子上」兩種說法 是 sit on a chair 還是 sit in a chair？

最近有學生問:「請問要表達『坐在椅子上』,英文該說 sit on a chair 還是 sit in a chair 呢?」兩種唸起來都很順耶,到底該如何選擇呢?跟著小編一起來看看吧!

sit in / on a chair

其實兩個介係詞都可以用,但到底該什麼時候該用 on,什麼時候該用 in,其實跟椅子的種類有關係喔!

介係詞 on 通常是指「在...上面」,而 in 是指「在...裡面」。所以如果椅子的種類是沒有扶手的椅凳、中小學教室的那種椅子,英文就會說 sit on a chair。那如果是電腦椅、椅子有扶手且坐下去有種被包覆的感覺,英文通常會用 sit in a chair 喔,這種時候也通常是想描述坐得比較舒適、隨意的樣子。

是不是還是有點霧煞煞?沒關係,我們往下看圖片說明吧!

sit on a chair

大家看看以下六種椅子,有沒有發現,這些椅子雖然都長得不一樣,但有一個共同點:都沒有扶手!所以我們就知道,這時候介係詞要用「on」,因為是坐在椅子「上」,且並沒有被扶手包覆的感覺喔!

我們來看個例句吧:

She sat on the chair by the window, pondering her next move.(她坐在椅子上、倚在窗邊,思考著下一步。)

如果想要更精確地講出是哪種沒有扶手的椅子也可以,像這句:

The old lady was sitting on the bench in the park, looking lonely from the back.(那位老奶奶坐在公園的長椅上,背影看起來很孤獨。)

sit in a chair

再來看看以下六種椅子,這些有扶手、坐下去會有種被圍在裡面、有包覆感的椅子,英文就通常會搭配「in」這個介係詞啦!

Alice has already sat in the chair for two hours. Has she fallen asleep?(Alice 已經在椅子上坐了兩個小時了。她是不是睡著啦?)

也可以用更精確的詞「armchair」形容這種有扶手的椅子,例如:

I grab a bag of chips, sit in my armchair, and have a good gossip about my friends with my sister every Friday.(每個禮拜五,我都會拿一包洋芋片,坐在我的扶手椅上,跟我妹一起講我朋友的八卦。)

看完了專欄解說之後,有沒有分清楚什麼時候要用 in,什麼時候要用 on 了呢?簡單的判斷方式:看看椅子有沒有扶手或包覆感就可以判斷囉!

