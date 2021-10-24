「坐在椅子上」兩種說法 是 sit on a chair 還是 sit in a chair？

最近有學生問：「請問要表達『坐在椅子上』，英文該說 sit on a chair 還是 sit in a chair 呢？」兩種唸起來都很順耶，到底該如何選擇呢？跟著小編一起來看看吧！

sit in / on a chair

其實兩個介係詞都可以用，但到底該什麼時候該用 on，什麼時候該用 in，其實跟椅子的種類有關係喔！

介係詞 on 通常是指「在...上面」，而 in 是指「在...裡面」。所以如果椅子的種類是沒有扶手的椅凳、中小學教室的那種椅子，英文就會說 sit on a chair。那如果是電腦椅、椅子有扶手且坐下去有種被包覆的感覺，英文通常會用 sit in a chair 喔，這種時候也通常是想描述坐得比較舒適、隨意的樣子。

是不是還是有點霧煞煞？沒關係，我們往下看圖片說明吧！

sit on a chair

大家看看以下六種椅子，有沒有發現，這些椅子雖然都長得不一樣，但有一個共同點：都沒有扶手！所以我們就知道，這時候介係詞要用「on」，因為是坐在椅子「上」，且並沒有被扶手包覆的感覺喔！

我們來看個例句吧：

She sat on the chair by the window, pondering her next move.（她坐在椅子上、倚在窗邊，思考著下一步。）

如果想要更精確地講出是哪種沒有扶手的椅子也可以，像這句：

The old lady was sitting on the bench in the park, looking lonely from the back.（那位老奶奶坐在公園的長椅上，背影看起來很孤獨。）

sit in a chair

再來看看以下六種椅子，這些有扶手、坐下去會有種被圍在裡面、有包覆感的椅子，英文就通常會搭配「in」這個介係詞啦！

Alice has already sat in the chair for two hours. Has she fallen asleep?（Alice 已經在椅子上坐了兩個小時了。她是不是睡著啦？）

也可以用更精確的詞「armchair」形容這種有扶手的椅子，例如：

I grab a bag of chips, sit in my armchair, and have a good gossip about my friends with my sister every Friday.（每個禮拜五，我都會拿一包洋芋片，坐在我的扶手椅上，跟我妹一起講我朋友的八卦。）

看完了專欄解說之後，有沒有分清楚什麼時候要用 in，什麼時候要用 on 了呢？簡單的判斷方式：看看椅子有沒有扶手或包覆感就可以判斷囉！

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