【老師救救我】mobile、vitamin、privacy怎麼唸才對？ 美式英式差很多

老師常常會遇到希平方的學員詢問一些字的發音，像是我們常用的手機（mobile phone），究竟是要唸 [məʊ.baɪl] 還是 [ˈmoʊ.bəl]（註）呢？

老師，mobile 到底要唸「摸拜囉」還是「摸波囉」啊？

今天老師就來介紹一些有兩種以上發音方式的單字，大家一起來動動嘴巴吧！

mobile

其實上面提到的兩種發音方式都是對的，只是區域性的差異，英式發音大多會唸 [məʊ.baɪl]，那美式發音則是 [ˈmoʊ.bəl] 喔，大家可以聽看看 字典 的發音。

mobile number 手機號碼

mobile gaming 手機遊戲

mobile app 手機應用程式

semi-

這個字通常是當作字根，是一半的意思，這個字有兩種以上的唸法，如果是英式的話，大部分會唸 [semi]，美式則有 [semi] 和 [semaɪ] 兩種發音，可以參考 字典 的發音喔。

semi-final 半（準）決賽

semiconductor 半導體

anti-

這個字根意思是「相反的」，那這個字也是有兩種以上的唸法，英式的話，大多會唸 [æntɪ]，美式則有 [æntɪ] 和 [æntaɪ] 兩種發音，大家也可以參考一下 字典 的發音。

antisocial 反社會的

antinuclear 反核的

multi-

這個字根的意思是「多個」，這個字也是有兩種以上的唸法，英式的話，大多會唸 [æntɪ]，美式則有 [æntɪ] 和 [æntaɪ] 兩種發音，大家也可以參考一下 字典 的發音。

multitasking 一心多用、同時做很多事情

multicultural 多元文化的

vitamin

Vitamin 是「維他命」的意思，不過英國人大多會唸 [ˈvɪtəmɪn]，美國人則會唸 [ˈvaɪtəmɪn]，大家可以參考一下 字典 的發音喔。

vitamin B complex 維他命 B 群

multi-vitamin pill 綜合維他命片

privacy

Privacy 是「隱私」，這個字英美發音也不太一樣，英式發音是 [ˈprɪvəsi]，美式發音 [ˈpraɪvəsi]，一樣也可以參考一下 字典 的發音喔。

an invasion of privacy 侵犯隱私

right to privacy 隱私權

大家應該可以發現，這些字的唸法通常會因為地區而不同，那因為網路普及、移民等因素，各地區的人們（特別是大城市）也很可能會聽到不同的唸法，進而影響到自己講話的習慣，其實這都是很自然的現象喔！

註：因為要完整呈現兩者發音的差異，故本篇文章使用對音素紀錄比較詳細的國際音標（IPA）。

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