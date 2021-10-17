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台中纖維工藝博物館3周年慶 展刺繡、緙絲國寶作品

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影

台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳，展出至明年3月27日。

文化局指出，今天也是纖維工藝博物館3周年館慶，除了有精彩的工藝文化展出，也發揚了博物館「纖維、時尚、綠工藝」的立館精神，並也為纖博館慶生。

文化局說，台中紡織工業是台灣早期紡織發展的重要據點之一，刺繡和緙絲是與紡織業發展息息相關的產業。台中市文化資產處2013年、2015年公告登錄刺繡、緙絲為傳統藝術。

2019年文化部也將劉千韶、黄蘭葉登錄為重要傳統工藝保存者，成為「人間國寶」兩位藝師投身工藝超過40年，這次展出除了50件國寶級作品，還包括兩人40年的創作生涯、工具，以及相關的互動展具、裝置藝術和工序說明等。

劉千韶分享創作心得說，創作時都會想出一些特殊的技法來設計，並思考如何跳脫傳統，圖案雖是以往的圖案，但要與傳統有不一樣的展現。黄蘭葉也說，緙代表了技術，絲是絲線的意思，也就是分表代表技術和材料；因為產業不停轉變，她也將這項技藝轉變為生活藝術，例如故宮裡的緙絲只是掛著當裝飾品，但她則把它變成一個茶席或茶墊，也吾以穿在身上。

兩位藝師今都出席了開展典禮，看著展場佈置的十分壯觀都十分安慰，也都一一的向來賓說明他們的創作意念和心情，希望大家都能了解這些傳統工藝。

台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
台中市纖維工藝博物館今舉辦「歲時經緯-人間國寶邀請展」，邀請由文化部登錄認定之「刺繡」劉千韶、「緙絲」黃蘭葉兩位藝師，展出他們的作品。展覽場地地在纖博館1A展覽廳。記者黃寅／攝影
劉千韶分享創作心得說，創作時都會想出一些特殊的技法來設計，並思考如何跳脫傳統，圖案雖是以往的圖案，但要與傳統有不一樣的展現。記者黃寅／攝影
劉千韶分享創作心得說，創作時都會想出一些特殊的技法來設計，並思考如何跳脫傳統，圖案雖是以往的圖案，但要與傳統有不一樣的展現。記者黃寅／攝影
黄蘭葉說，因為產業不停轉變，她也將這項技藝轉變為生活藝術。記者黃寅／攝影
黄蘭葉說，因為產業不停轉變，她也將這項技藝轉變為生活藝術。記者黃寅／攝影

國寶 博物館

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