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未完成的代表作 王大閎登陸月球紀念碑計畫北美館展出

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
王大閎《登月紀念碑設計海報》。圖／北美館提供
王大閎《登月紀念碑設計海報》。圖／北美館提供

國父紀念館設計者王大閎一生作品無數，但被他視為代表作、最具意義的作品並非國父紀念館，而是無法完成的「登陸月球紀念碑」。此一作品的相關史料，昨起於北美館展出。

1969年阿姆斯壯登月成功，台灣積極推動捐贈高度逾20層樓的「登陸月球紀念碑」，做為美國獨立兩百年的禮物。此紀念碑由國父紀念館設計者王大閎設計，他設計了一對潔白的碑塔，象徵人類伸向天空的一雙手臂。塔高252.71呎，代表月球和地求之間的最大距離252710哩。雖然最後因為台美斷交，計畫胎死腹中，王大閎仍視為「最具意義的作品」。

北美館年度典藏研究展「未竟之役：太空．家屋．現代主義」，即起至明年2月20日北美館展出。本展由台灣策展人許芳慈與新加坡策展人陳麗瑩（Kathleen Ditzig）客座策畫，探究冷戰時期起現代主義在台灣的沿革流變，並剖析當時的社會脈絡和歷史氛圍，如何持續影響人們對美好生活的定義及地球家園的想像。

二次世界大戰後的太空競賽作為美、蘇政治強權相競逐的手段，影響人類對於觀看感知與科技發展的集體現代性想像：衛星技術的發展讓人們得以從外太空的視角觀看我們所處的地球，1969年阿姆斯壯登陸月球則將全球目光透過轉播投射到另一個星體上，視覺經驗的擴展重塑了人類理解自身之於世界及宇宙的相對關係。

於此同時，台灣的現代主義藝術家企圖以傳統中國哲學的宇宙觀，於西方藝術在觀念和表現上進行實驗與擴張，其中最具代表性的藝術家為劉國松、秦松、楊英風等，他們藉著對於水墨筆法的記憶和技藝，以及傳統美學的空間意象，發展出數件與太空乃至宇宙相關的創作。

如韓湘寧作品「上下左右中」結合甲骨文元素進行媒材的實驗，以十字線譜與天圓地方的符號性，帶出空間意識的全新演繹；建築師王大閎的登陸月球紀念碑計畫「月神茜莉妮」，則是進一步將中華文化精神及其空間性的深奧化作設計語彙，體現對於登月行動的精神性慶賀。

太空 紀念館

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