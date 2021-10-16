故宮明天免費參觀！ 來看鎮院國寶 18日搶導覽加開場次

這些女性來自不同背景，橫跨不同世代、地區與階級，但卻以各種方式彼此交會、影響。她們在各自的生命裡面對著獨一無二卻又彼此相關的挑戰，而在那些有時令人不忍卒睹的苦難之中，讀者卻又得以望見，這些女性展現出無比驚人、閃閃發亮的韌性與毅力。

2021-10-15 12:31