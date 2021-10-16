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故宮明天免費參觀！ 來看鎮院國寶 18日搶導覽加開場次

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展在故宮北院展出到11月16日，於故宮北部院區202、204、206陳列室展出。圖／取自「國立故宮博物院 National Palace Museum」粉專
「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展在故宮北院展出到11月16日，於故宮北部院區202、204、206陳列室展出。圖／取自「國立故宮博物院 National Palace Museum」粉專

10月17日周日是台灣文化日，也是台灣文化協會創辦百年紀念日。國立故宮博物院南北院皆於當日免費參觀，邀民眾來故宮認識歷史上的多元台灣。

此外，故宮鎮院國寶特展導覽加開場次！故宮臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」表示，「鎮院國寶－范寬．郭熙．李唐」特展週末場次秒殺，向隅者眾，敲定加開周五場次勇腳行旅團，邀民眾一同迎著早春的冷冽，徒步走入谿山萬壑，靜聽九百年來不息的松風澗響。

故宮表示，將於10月18日下周一上午10時起開放報名，報名網址： https://reurl.cc/kLrvkK 。配合防疫，參觀時須全程配戴口罩。

故宮三寶是北宋三件山水畫—范寬的「谿山行旅」、郭熙的「早春圖」與李唐的「萬壑松風」，這三幅畫從1950年代便享有「鎮院三寶」美譽，也在2012年一起被公告為國寶級古物。

「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展在故宮北院展出到11月16日，於故宮北部院區202、204、206陳列室展出。

國立故宮博物院 國寶

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