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大榮劍橋國際雙語學校設創客教室 培養科技素養與能力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」今天揭幕，學校董事長李振登表示，現在只有語文好還不夠，每個孩子都必須學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力，更重要的是要讓孩子從實做中學習，做中學才能發現問題，解決問題。

近來受到少子化的衝擊，私立學校經營遇到很多瓶頸。大榮中學於是在2000年就轉型設置小學，加強英語教學，課程教材採用英國劍橋大學審定劍橋英語，並於2017年通過劍橋大學認證，全力發展英語教學。大榮劍橋國際學校教學生具備英文、中文雙語能力，今年開始又開設法文、日文第二外語課程。

李振登表示，為了讓孩子透過觀察問題、發現問題、培養解決問題能力，學校特別籌畫建置「創客教室」，培養創新教學團隊，設置自走車、AI機器人、3D列印機、雷射雕刻機等課程，希望在小學教育階段培養孩子科技素養與能力。

小六學童吳睿淳今天在創客教室裡操縱「自走車」，當他輸入程式，車子就可以跑了，雖然有難度，但是當車子動起來時，他覺得非常有成就感。學童蔡智詠說，進入創客教室，讓他透過科技，可以做出很多創意，原來科技如此有趣，希望以後可以多學習創造課程，多動手做，認識更多有趣的事物。

五年級學生唐聖杰最喜歡3D列印，當他操作列印機時，發現原來在日常生活中看到的模型、公仔，都可以用3D列印機印出來，真是神奇有趣。

大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供
大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供
大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供
大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供
大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供
大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」揭幕，教學生學習數理邏輯思考，以科學腦增進生活與競爭能力。圖／大榮劍橋國際雙語學校提供

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