「台灣維納斯」找到了！ 塵封半世紀 「甘露水」將現身

在問別人問題時,有人會用 Do you know… 開頭,但有時候也會聽到人家用 Did you know...。這時對時態很了解的同學就有點疑惑了,如果說現在簡單式就可以用來表示「知道的狀態」,為什麼這個問句還要分現在和過去呢?

2021-10-14 13:05