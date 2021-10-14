「台灣維納斯」找到了！ 塵封半世紀 「甘露水」將現身

台灣雕塑家黃土水的重要大理石雕塑作品—《甘露水》，被譽為「台灣的維納斯」，多年來盛傳其藏在台中市某地區，議員9月還曾以此事質詢市長盧秀燕。經北師美術館館長林曼麗鍥而不捨地追索，塵封近半世紀的《甘露水》終於重見天日、並交由文化部永久典藏。文化部和北師美術館今天共同宣布，「甘露水」將於12月北師美術館的「光──台灣文化協會百年（暫名）」大展中現身。

黃土水（1895-1930）是台灣首位入選日本當時最高藝術殿堂—帝國美術展覽會的藝術家。1921年，黃土水以大理石雕刻的《甘露水》，暨《蕃童》後二度入選帝展。這件日後被譽為「台灣的維納斯」的瑰寶，是台灣首座裸體雕像，刻劃一名面容充滿自信的女子，頭微微仰起，姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，綻放了光一般的向上精神，神情舒緩而堅強，寄寓藝術家對於彼時正大步向前的台灣社會的期盼與想像，也開創台灣藝術史上的新篇章。

隔年，此作受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，除了日本皇室對其作品產生高度興趣，黃土水的活躍更驅動著當時對藝術還很陌生的台灣，使有志於藝術的台灣青年們受到很大的鼓舞。

1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕《水牛群像》時過度操勞，不幸併發腹膜炎過世東京。翌年，為祝賀台灣教育會館（今二二八國家紀念館）落成，《甘露水》入藏台灣教育會館，並以該館藏品的身份於原台灣總督府舊廳舍（今中山堂）的「黃土水遺作展」中展出。直到1958年台灣省臨時省議會播遷台中，《甘露水》隨之搬移，卻被棄置在台中火車站，無人聞問，現在雕塑軀幹上難以清除的暗色痕跡，推測也是當時於火車站前被誰人潑灑墨水所致。所幸數天後《甘露水》即被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏。

《甘露水》塵封多年，隨黃土水重新受到關注，人們想起這件代表台灣面容的作品。為了讓《甘露水》重返世人眼前，教授林曼麗率領國立台北教育大學北師美術館團隊鍥而不捨地追索，塵封近半世紀的《甘露水》終於重見天日，9月6日在蔡英文總統的見證下，正式交付文化部永久典藏。

北師美術館表示，《甘露水》對於台灣美術史的重要性，不只在於作品本身，更在於她的身世與經歷，承載了臺灣一百年的命運與歷史。