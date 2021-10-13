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營建署推童書 帶領學童探險汙水下水道

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／營建署提供
圖／營建署提供

營建署今天表示，建設完善的汙水下水道系統是現代化城市重要指標之一，為讓社會大眾更加認識這項隱藏在地下的建設工程，特結合環境教育理念，今年推出第一本與汙水下水道系統基本知識相關的童書馬桶裡面的裡面」，並分送各縣市政府進行推廣。

童書完整內容公布於營建署官網（https://www.cpami.gov.tw/營建署家族/營建業務/ 51-下水道工程處/36720-營建署出版第一本下水道童書-馬桶裡面的裡面.html），提供民眾免費閱覽。

營建署指出，「馬桶裡面的裡面」故事發想，從平時熟悉的馬桶、浴缸、洗手台及廚房等日常用水空間為故事場景，帶領小朋友搭乘潛水艇，潛入馬桶，一路跟著汙水，沿著水管暢遊下水道探險。經由童書，以故事型態引導民眾認識汙水處理過程及了解生活中不可或缺的水，是如何通過層層關卡，回歸自然。

營建署表示，中央與與地方政府積極推動下水道接管工程，以改善生活居住品質之際，期望透過下水道童書推廣及宣導，向不同年齡層的學童與民眾傳達汙水下水道系統的基本知識及重要性，讓大家能共同支持下水道工程的推動，讓家戶接管的普及率持續提升。

馬桶 童書

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