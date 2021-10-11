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台南3年後建城400周年 又挖出這些從未出土的東西

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為首次出土熱蘭遮城排水系統。圖／文資處提供
台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為首次出土熱蘭遮城排水系統。圖／文資處提供

台灣最早的城池是1624年由荷蘭人在台南安平興建的熱蘭遮城，台南市將在三年後慶祝台灣建城400周年，啟動一系列的熱蘭遮城考古研究，最近挖掘出熱蘭遮城的外城西牆及排水系統，都是過去未曾發現的，也豐富了這座台灣最早城池的樣貌。

台南市文化資產管理處表示，為迎接建城400年，除了之前與成大合作的相關考古挖掘工作，最近再以「台南400年－文化資產場域再現計畫」向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中有關「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」獲中央核定總經費505萬8000元，將於今年展開調查研究計畫，透過考古發掘更多熱蘭遮城的身世之謎。

文資處表示，熱蘭遮城相關的研究從清朝就有，但是過去調查的區域，受限於發掘現場環境、建築物的遮蔽等問題，大部份位於安平古堡園區內，但近兩年來為籌備台南400年相關計畫，市府與成大就熱蘭遮城與大員市鎮之調查研究計畫進行合作，陸續在安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊進行持續的調查工作，跨出過去研究的範圍。

其中最近發掘出土熱蘭遮城外城西牆以及熱蘭遮城的排水系統，這些都是過去調查中未被發現的遺構，尤其像是熱蘭遮城的排水系統這類型的重要基礎設施，在史料上幾乎少有提及，這樣的成果可以說是重大發現，可補充既有史料上之不足。

市府文化局指出，1624年荷蘭人來台，決議在今安平古堡處建造據點「熱蘭遮城」，宣告台灣正式進入世界貿易體系的一環，成為荷蘭東印度公司橫跨兩大洋的貿易航線中的重要貿易據點。同時也代表著西方、中國、日本與平埔族群等來自各地的人種族群，在此時刻一起參與了一場影響台灣歷史發展的大變革，不同族群彼此間互相衝突、合作、共生共榮，最終形塑成400年後台南與台灣之樣貌。

文資處表示，對於熱蘭遮城的研究從清朝時期就已經開始，當時有來自美國的李仙得（Charles W. Le Gendre）進行探索研究，日本統治時期則有栗山俊一進行相關研究。二戰結束後，地方文史工作者亦持續投入研究。

官方調查研究則有曾國恩建築師在1993年的「台閩地區第一級古蹟台灣城殘跡調查研究與修護計畫」，以及2003年與2006年，由傅朝卿教授、劉益昌教授、李德河教授等團隊執行的「王城試掘調查研究計畫」。

文資處表示，在進行熱蘭遮城西牆發掘的過程中，也進行台南400年志工增能課程，讓志工們能從整個台南400年計畫的一開始就參與其中，了解更多計畫內容，在2024年能向全民解說400年來的點滴。

台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為大員市鎮遺跡。圖／文資處提供
台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為大員市鎮遺跡。圖／文資處提供
台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為首次出土地熱蘭遮城西牆。圖／文資處提供
台南市為迎接台灣建城400年，進行一系列考古挖掘，圖為首次出土地熱蘭遮城西牆。圖／文資處提供

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