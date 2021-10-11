推農業外交 日本學校營養午餐吃得到台南文旦
台南麻豆等區以出產文旦聞名全台，為拓展海外市場，台南市政府與農糧署合作，今年出口文旦供應日本部分學校供為午餐水果，正式踏出第一步。
市府農業局說，經產地集貨、分級包裝以及嚴格檢疫作業，台南文旦本月7日已在日本茨城縣笠間市友部中學學校午餐供為午餐水果。
市長黃偉哲說，感謝日本茨城縣笠間市長山口伸樹、笠間市臺灣辦事處長木下知香、農糧署以及麻豆區農會的支持與協助，讓清香甘甜、且富含維生素及膳食纖維等營養價值的文旦柚，得以在日本進行推廣。
而藉由辦理日本食農教育推廣向下扎根，不但傳遞台南文旦食用方式、營養價值及產地資訊，更能夠培養日本消費者對臺南文旦的認識及喜愛，期盼能藉此擴大日本消費市場。
農業局表示，南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，面積、產量及品質皆為全國第一。市府藉由推廣台南優質文旦食農教育，推動台灣與日本間的「農業外交」，未來將持續拓展海外市場。
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