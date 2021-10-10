軍公教明年調薪近4％ 全教總：調7％以上不為過

行政院近日宣布，軍公教明年調薪幅度近4％，可望成為近25年最高幅度。全國教師工會總聯合會今天表示，軍公教每年調薪不固定，重點在於調薪幅度制度化。呼籲政府讓軍公教清楚調薪幅度的依據，並建立制度化的調薪機制。

全教總指出，過去20年來，政府對軍公教不僅調薪次數少，幅度也都只有3％，以致軍公教的薪資遠遠落後經濟成長、企業平均薪資、重要⺠生物價指數，不僅形成實質減薪的狀況，也造成軍公教的生活水平越來越低落，生活尊嚴不斷降低。反觀日本、南韓、香港、新加坡等，公務人員薪資調整，大致參考⺠間企業調薪幅度。

全教總接著說，根據主計處公布的數據，⺠國90到109年的20年間，⺠間企業薪資漲幅為29.1％；⺠國100年到109年的10年間，⺠間企業薪水漲幅為17.84％。同樣的兩個時段，軍公教調薪卻只有9.27％與3％，顯然大幅落後⺠間企業。更不用說在相同期間，經濟成長分別增加79.72％和30.17％，而稅收增加幅度和經濟成長相去不遠。

全教總表示，據上一次調薪的民國106年，至今GDP已成長9.84％，⺠間平均薪資成長7.29％。所以軍公教調薪7％以上，完全是合情合理。

全教總直言，人事行政總處人事長施能傑每次都說「軍公教調不調薪要必須考量幾個因素，包含經濟成長率、政府稅收、政府財政狀況，及物價漲幅，最後由行政院做成政策決定。」欠缺參與的機制、制度的不透明，讓軍公教調薪陷入猜謎語的境地，深感政府的輕視與不尊重，才是軍公教最不滿的原因。

全教總說，若政府仍然執意排除基層公教代表、維持獨裁黑箱的調薪機制，就請提出符合經濟數據的調薪幅度，不要把軍公教的付出當作理所當然的廉價勞力，這樣只會讓軍公教感受到政府的漠視與不尊重，絕非國家之福。