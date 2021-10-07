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彰化愛閱樂讀節27場書展 9200份閱讀禮袋贈小小讀者

中央社 / 彰化7日電

為推廣閱讀，彰化縣文化局舉辦「2021彰化愛閱樂讀節」活動，文化局指出，明天起將舉辦43場閱讀活動及27場書展，也準備了9200份的閱讀禮袋贈送給首次辦閱讀證的學齡前兒童。

彰化縣政府文化局今天在彰化縣立圖書館，舉辦「2021彰化愛閱樂讀節」活動記者會，介紹活動內容，縣長王惠美也出席記者會，鼓勵民眾參與樂讀節活動，樂在閱讀。

王惠美致詞時說，引導孩子培養閱讀習慣很重要，彰化愛閱樂讀節活動結合縣內各鄉鎮市的圖書館，舉辦親子閱讀律動學苑、親子閱讀玩手作、故事巡迴列車、青少年桌遊、樂活手作趣等活動，透過閱讀活動培養邏輯思維，鼓勵大家一起來善用圖書資源。

王惠美說，閱讀能增進知識，增廣見聞，希望藉由彰化愛閱樂讀節活動，讓民眾愛上閱讀，擴展視野，進而豐富自己的生活。

文化局則指出，樂讀節除了規劃豐富多元的活動讓民眾一起參與之外，還舉辦全民閱讀抽獎趣活動，只要辦證、借書及參與本次活動就能集點抽好禮，獎項有液晶電視等。

文化局表示，縣府大力推展閱讀從0歲開始，鼓勵親子共讀，今年準備了9200份閱讀禮袋要贈送給設籍彰化縣未滿6歲、首次辦借書證的學齡前兒童，由家長前往彰化縣立圖書館或各鄉鎮市立圖書館辦證及借閱5本書，就可以領取閱讀禮袋，禮袋內有適合親子一同閱讀的童書及閱讀手冊各1份，鼓勵家長引導小朋友走進閱讀的世界。

文化局 圖書館

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