【生活英文】「插插頭」、「拔插頭」怎麼說？用電英文一把抓！

大家每天都會用到「電」!但是簡單的「插插頭」、「拔插頭」英文怎麼說咧?如果你也熊熊想不到,那就花三分鐘來看看今天的專欄吧!

生活中的用電英文

插插頭

plug 本身除了是名詞的「插頭」以外,也可以當作動詞的「接通電源」。所以「插插頭」的英文就叫做 plug in 唷,很簡單吧!例句:

I have plugged in my phone, but it isn’t charging.(我已經把我的手機插上插頭了,但它沒有在充電。)

那如果把片語 plug in 中間用連字號連接,plug-in 則為形容詞「插電的;外接式的(裝置)」。像是我們常用的「有線耳機」,因為要插插孔,所以英文就叫做 plug-in earphones。來看幾個例句:

I want to buy a plug-in night light so that I won’t fall while getting up to pee at night.(我想要買一盞插電的小夜燈,這樣我半夜起床尿尿就不會跌倒了。)

Plug-in earphones tend to have a bad connection.(有線耳機常常會有接觸不良的問題。)

拔插頭

那麼,在 plug 前面直接接上否定的字根 -un 之後,unplug 就是動詞的「拔插頭」啦!例如:

Please unplug all of your electric appliances before you leave.(請在離開前將所有電器的插頭拔掉。)

My grandma forgot to unplug the kettle before going out, and the kitchen burned down as a result.(我阿嬤出門前忘了把熱水壺的插頭拔掉,結果廚房就燒掉了。)

那幫同學補充一下,我們常聽到的「不插電音樂會」就叫做 unplugged concert,顧名思義,就是不使用效果器等電子設備,純粹以原音表演唷。

延長線

延長線也是家裡必備,英文就叫做 extension cord。extension 本身為「伸展、延伸」的意思,而 cord 是「 電線」,所以合在一起就是延長線啦!例如:

My laptop has a three-pronged plug. Let’s just find an extension cord that has three prongs for it.(我的筆電插頭是三孔的。我們為它找一條也是三孔的延長線吧。)

跳電

這個片語比較難一點,如果我們要說「跳電」,英文會說 (the) circuit breaker trips。circuit breaker 是指電流斷路器,而 trip 在這裡當動詞用,也就是「轉動開關」的意思。一樣看個例句:

If you use a hair dryer and a microwave at once, circuit breakers might trip.(如果你同時使用吹風機和微波爐,就有可能跳電。)

觸電

電擊的名詞叫做 electric shock,那麼搭配動詞,get an electric shock 就是我們常說的「觸電」。大家用電還是要小心唷,來看個例句:

Kevin underwent an amputation after getting a high-voltage electric shock.(Kevin 在被高壓電電到之後截肢了。)

以上這些實用的用電英文有學起來了嗎?今天的專欄就到這裡,如果大家還有什麼想知道的生活英文,也歡迎留言跟我們說唷!

