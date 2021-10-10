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【生活英文】「插插頭」、「拔插頭」怎麼說？用電英文一把抓！

聯合新聞網 / 希平方

大家每天都會用到「電」！但是簡單的「插插頭」、「拔插頭」英文怎麼說咧？如果你也熊熊想不到，那就花三分鐘來看看今天的專欄吧！

生活中的用電英文

插插頭

plug 本身除了是名詞的「插頭」以外，也可以當作動詞的「接通電源」。所以「插插頭」的英文就叫做 plug in 唷，很簡單吧！例句：

I have plugged in my phone, but it isn’t charging.（我已經把我的手機插上插頭了，但它沒有在充電。）

那如果把片語 plug in 中間用連字號連接，plug-in 則為形容詞「插電的；外接式的（裝置）」。像是我們常用的「有線耳機」，因為要插插孔，所以英文就叫做 plug-in earphones。來看幾個例句：

I want to buy a plug-in night light so that I won’t fall while getting up to pee at night.（我想要買一盞插電的小夜燈，這樣我半夜起床尿尿就不會跌倒了。）

Plug-in earphones tend to have a bad connection.（有線耳機常常會有接觸不良的問題。）

拔插頭

那麼，在 plug 前面直接接上否定的字根 -un 之後，unplug 就是動詞的「拔插頭」啦！例如：

Please unplug all of your electric appliances before you leave.（請在離開前將所有電器的插頭拔掉。）

My grandma forgot to unplug the kettle before going out, and the kitchen burned down as a result.（我阿嬤出門前忘了把熱水壺的插頭拔掉，結果廚房就燒掉了。）

那幫同學補充一下，我們常聽到的「不插電音樂會」就叫做 unplugged concert，顧名思義，就是不使用效果器等電子設備，純粹以原音表演唷。

延長線

延長線也是家裡必備，英文就叫做 extension cord。extension 本身為「伸展、延伸」的意思，而 cord 是「 電線」，所以合在一起就是延長線啦！例如：

My laptop has a three-pronged plug. Let’s just find an extension cord that has three prongs for it.（我的筆電插頭是三孔的。我們為它找一條也是三孔的延長線吧。）

跳電

這個片語比較難一點，如果我們要說「跳電」，英文會說 (the) circuit breaker trips。circuit breaker 是指電流斷路器，而 trip 在這裡當動詞用，也就是「轉動開關」的意思。一樣看個例句：

If you use a hair dryer and a microwave at once, circuit breakers might trip.（如果你同時使用吹風機和微波爐，就有可能跳電。）

觸電

電擊的名詞叫做 electric shock，那麼搭配動詞，get an electric shock 就是我們常說的「觸電」。大家用電還是要小心唷，來看個例句：

Kevin underwent an amputation after getting a high-voltage electric shock.（Kevin 在被高壓電電到之後截肢了。）

以上這些實用的用電英文有學起來了嗎？今天的專欄就到這裡，如果大家還有什麼想知道的生活英文，也歡迎留言跟我們說唷！

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